Prawda prawdą, a Wyborcza swoje

Nie uprawiamy polityki, jesteśmy instytucją finansową - mówi prezes Kasy Krajowej SKOK, Rafał Matusiak w rozmowie o wątku nt Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w aferze KNF

Czy czytał Pan ostatnie artykuły w Gazecie Wyborczej na temat nagranych rozmów byłego przewodniczącego tej instytucji z panem Czarneckim? To punkt wyjścia – jest tam i o SKOK-ach.

Rafał Matusiak: Tak i jestem zbulwersowany, szczególnie tym dużym materiałem z ostatniej soboty. Sześć stron o niczym. Okładka krzyczącym tytułem Układ zapowiada jakieś sensacyjne informacje na temat powiązań między ważnym osobami w państwie a w środku są ataki personalne na szefa Narodowego Banku Polskiego, oparte zresztą tylko na przedstawieniu jego tendencyjnie naświetlonego życiorysu. Jest także o nas – jakże by inaczej, i o senatorze Biereckim, że chciał założyć lokatę ale to właściwie nie on tylko jego Fundacja. Na czym ma ten układ polegać? - nie wiadomo. Jednocześnie autorzy piszą o spadku na giełdzie akcji banków działających w Polsce. Chyba widzą związki między artykułami w GW a takim zjawiskiem? I to ich nie niepokoi? Nie boją się w imię politycznych interesów igrać ze stabilnością krajowego systemu finansowego? Naprawdę można pisać co się chce? Na każdy temat i nie biorąc za to odpowiedzialności? Zresztą jeden z autorów tego artykułu napisał rok temu, że pomysł powstania firmy Amber Gold powstał w głowie profesora Adama Jedlińskiego, przewodniczącego rady nadzorczej Kasy Krajowej. Napisał jednocześnie, w tym samym tekście, że właściwie nie ma na to dowodów! To było bezzasadne, nonsensowne pomówienie, wpisujące się w rozpaczliwe próby połączenia SKOK-ów z Amber Goldem. Celuje w tym również poseł Brejza z PO. Mijają miesiące, lata wciskania opinii publicznej, bezkarnego wciskania przez posła Brejzę tych bzdur, nie mających pokrycia w jakimkolwiek fakcie i podobnie teraz, w związku z sytuacją w KNF-ie znów „doczepia” się SKOK-i do czegoś, z czym my nie mamy nic wspólnego! To dziennikarstwo czy polityka?

Jeśli ataki są bezzasadne to dlaczego pozostają bezkarne?

Rafał Matusiak: Poseł Brejza zasłaniał się dotąd skutecznie immunitetem poselskim choć trudno mówić w tym przypadku o tym, że wypełnianiem mandatu posła są jego komentarze i prywatne opinie wygłaszane w mediach. Zresztą, o czym my mówimy? W materiale Wyborczej z ostatniej soboty pan Czuchnowski wraca do sprawy likwidacji Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych i pisze o tym jakby przez kilka lat nic się zmieniło a przecież nie znaleziono w ówczesnych działaniach władz Fundacji i samej procedurze niczego nagannego, jakby redakcja pisma, które pierwsze opublikowało materiał na ten temat nie przeprosiło m.in. byłego szefa Kasy Krajowej Grzegorza Biereckiego. Czuchnowski stawia te same zarzuty, które nie znalazły potwierdzenia. Prawda to jedno a Wyborcza swoje.

A powstanie Amber Gold z inspiracji SKOK-ów, na dodatek z imiennym wskazaniem pomysłodawcy? Dlaczego przewodniczący rady nadzorczej nie zareagował?

Rafał Matusiak: Nie zdążył. Profesor Adam Jedliński był chory na serce. Zmarł trzy dni po ukazaniu się artykułu.

Jeśli dobrze rozumiem to pan łączy te sprawy.

Rafał Matusiak: Tego przecież nie sposób stwierdzić jednoznacznie. Wiem tylko, że profesor bardzo się przejął artykułem. Rozmawiałem z nim bezpośrednio po ukazaniu się tego materiału, rozważaliśmy jakie kroki powinniśmy podjąć, ale nie oszukujmy się – wysokie standardy nie tylko dziennikarstwa ale także ogólnie życia społecznego, relacji międzyludzkich, obyczajowe, dbałość o niemieszanie biznesu z polityką czy mediami to relikty przeszłości. Jest polityczne zamówienie to będą ataki. Ataki bez podstaw, dowodów, bez zachowania już nawet elementarnych zasad. Nie ma faktów to się je wymyśli. Już nawet nikt dziennikarzowi nie zarzuci kłamstwa tylko stwierdzi, że wyprodukował fake news. Na co dzień nie zawsze zwracamy uwagę na to, że wszystko co robimy, w jaki sposób myślimy, mówimy o innych, o instytucjach, zjawiskach, może nieść ze sobą skutki dalej idące niż jesteśmy to w stanie sobie wyobrazić. Lepiej zachowywać umiar, a przede wszystkim być odpowiedzialnym za to co się mówi czy pisze. Śmierć profesora Jedlińskiego była dla mnie nie tylko wstrząsem ale i lekcją, przypomnieniem, że to wszystko, co robimy wpływa na życie innych.

To smutne co pan mówi i bolesne dla mojego środowiska ale mówi pan też o mieszaniu polityki z innymi obszarami życia społecznego, a przecież wy także, na przykład w komunikacie Kasy Krajowej z 15 listopada tego roku zaatakowaliście polityków wyłącznie z PO, z powodu słów krytyki, które kierowali pod adresem SKOK-ów. Czyli działacie w interesie ich politycznych przeciwników…

Rafał Matusiak: Nie uprawiamy polityki, jesteśmy instytucją finansową. Nie atakujemy polityków tylko zwracamy uwagę opinii publicznej na kłamstwa jakie niektórzy politycy przekazują opinii publicznej na temat SKOK-ów. Ośmielam się twierdzić, że to oni działają z pobudek politycznych a nie z troski o polski system finansowy czy lepsze warunki ofert dla klientów SKOK-ów czy banków. Lekceważą przy tym bezpieczeństwo zgromadzonych oszczędności i igrają ze stabilnością rynku finansowego. To są politycy Platformy. Nazwę jakiejkolwiek partii politycznej w takim kontekście wymieniliśmy po raz pierwszy od kilku lat, od kiedy zaczęły się bezpardonowe ataki na sektor SKOK i kiedy to jeszcze ta partia była u władzy. Ponad półtora miliona Polaków należy do spółdzielczych kas. To ich Kasy. Są wśród nich bardzo różni ludzie, o różnych poglądach, sympatiach politycznych. Nawet gdyby traktować to tylko pragmatycznie to przecież jest oczywiste, że nie możemy wchodzić na teren polityki. Krytykę przyjmujemy, kłamstwa będziemy piętnować.