PGNiG podzieli się zyskiem 3 grudnia

Wypłacimy dywidendę w wysokości 7 groszy za akcję 3 grudnia, poinformował Piotr Woźniak prezes PGNiG. Jednocześnie dodał, że zostały poprawione wskaźniki poszukiwania i wydobycia.

Jesteśmy firmą upstreamową i tu upatrujemy dźwigni wzrostów dla spółki. Segment poszukiwania i wydobycia miał 68-procentowy udział w naszym segmencie EBITDA. EBITDA jest bardzo wysoka jak na nasze standardy i bardzo się z tego cieszymy - to dowód na dynamiczny wzrost wartości spółki- skomentował wyniki finansowe po III kwartałach 2018 r. prezes PGNIG.

Jak informuje spółka po trzech kwartałach 2018 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 15 proc. r/r do 28,48 mld zł. Wynik EBIDTA był wyższy o 10 proc. u wyniósł 5,77 mld zł, a zysk netto zwiększył się o 15 proc. do 2,82 mld zł.

Według PGNiG o 5,9 procent wzrósł wolumen sprzedaży gazu w Polsce, wyniósł on 11,9 mld m3. To o ponad 600 mln m sześc. więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku.

Jeszcze pracujemy nad wnioskiem taryfowym, ale nie zakłada obniżki w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. Prowadzimy kalkulacje, jesteśmy w dialogu z prezesem URE. Niewątpliwie nie należy spodziewać się obniżki taryfy na gaz, ale czy i jaka będzie podwyżka - proszę dać nam jeszcze trochę czasu - powiedział Woźniak . Staramy się to zrobić w sposób jak najbardziej komfortowy dla klienta - dodał wiceprezes.

W lipcu br. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny, zakładającą podwyżkę ceny o 5,9 proc. dla wszystkich grup taryfowych.PGNiG podkreślało jednak wówczas, że średnie rachunki za gaz dla gospodarstw domowych pozostają o 8 proc. niższe niż na koniec 2015 roku, dzięki wielokrotnemu obniżaniu przez PGNiG cen gazu na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Według Macieja Woźniaka wiceprezesa ds handlowych PGNiG to pokazuje dobre perspektywy i zapewnia o stabilności rynku.

Prezes PGNiG przyznał, że spółka brała udział w aukcji mocy. Dzięki zakontraktowaniu szacuje przychody z tytułu rynku mocy po pierwszej aukcji na 2,1 mld zł w całym okresie zakontraktowanych dostaw.

Łączna moc jednostek zakontraktowanych w ramach rynku mocy to 989 MW, w tym moce Elektrociepłowni Stalowa Wola, która jest wspólną inwestycją z Tauronem.

Po ogłoszeniu ceny policzyliśmy, że przez cały okres to są 2,1 mld zł w kategoriach normalnego przychodu. Rocznie to wypada ok. 200 mln zł, a więc zrównamy się z Eneą - twierdzi prezes PGNiG.Będziemy brać udział w następnych aukcjach, nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości, chcemy uzyskać na aukcjach kolejne wolumeny - zapowiedział prezes PGNiG.

Moc zakontraktowana w pierwszej aukcji przez jednostki PGNiG (w tym Elektrociepłownię Stalowa Wola) to: 989 MW na 2021 r.; 819,3 MW na 2022-2027; 433,3 MW na 2028-2037.

W okresie I- III kwartał br., wzrost wolumenu importu LNG wyniósł 47 proc. PGNiG chce mieć w 2022 roku do dyspozycji nawet 10 mld m sześc. LNG do sprzedaży w Polsce i na arenie międzynarodowej. Według zapewnień władz spółki żadna z dostaw nie będzie pochodzić z Rosji.

Maciej Woźniak wiceprezes ds. handlowych PGNiG zapewnił, że ceny LNG zakontraktowane w kontraktach długoterminowych ze stroną amerykańską są indeksowane, ściśle powiązane z rynkiem, a dokładnie z amerykańską giełdą, a nie „przez kogoś przy biurku”.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak dodał, że przekontraktowania spółka się nie boi.

Przekontraktowanie jest na poziomie minimalnego ryzyka - dodał prezes spółki.

Jednocześnie Woźniak zapewnił, że umowy są tak skonstruowane, że możemy dostawami dowolnie dysponować, zatem nie grozi nam zatkania terminalu w Świnoujściu.

To oczywiste że przy tylu zakontraktowanych dostawach nasza przepustowość nie pozwoliłaby na przyjęcie wszystkich dostaw. co do rozbudowy terminalu w Świnoujściu nie chciałbym się wypowiadać - dodał prezes PGNiG.

Spółka informuje, że za 9 miesięcy tego roku import LNG wzrósł o 47 proc. z 1,33 do 1,96 mld m3 w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.Dzięki zwiększeniu portfelu zakupu LNG w perspektywie do 5 lat będziemy mogli importować do 10 mld. m3.

Prezes PGNiG pytany był również o spór z Gazpromem w Trybunale Arbitrażowym.

Jak przyznał sprawa ciągnie się już 4 lata.

Spodziewamy się wyroku na przełomie 2018/2019 r. Trybunał ma wszystkie informacje do rozwiązania sporu, oczekuje bardzo dogłębnych analiz. Im wcześniej ukaże się rozstrzygnięcie, tym lepiej. Gazprom ma słabą pozycję w Trybunale widać to przez to iż gra na czas, a my odwrotnie - jesteśmy pewni swoich argumentów - komentuje prezes PGNIG.

Spółka informmuje też, że magazyny są w całości zapełnione.