Funkcjonariusze CBA w siedzibie Ruchu

Funkcjonariusze CBA, realizując polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przeprowadzili na terenie całego kraju szereg przeszukań, w tym w siedzibach Alior Banku oraz spółki Ruch SA. Związane jest to ze śledztwem dotyczącym m.in. nieprawidłowości z udzieleniem przez ten bank kredytów Ruchowi.

Poinformował o tym w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej Janusz Hnatko. Według niego, śledztwo jest rozwojowe i znajduje się na początkowym etapie.

Dodał, że przeszukań dokonano także u innych podmiotów i osób. Funkcjonariusze zabezpieczyli niezbędną dokumentację, w tym elektroniczną, związaną z nadzorowanym śledztwem dotyczącym między innymi nieprawidłowości związanych z udzieleniem przez Alior Bank kredytów spółce Ruch SA.

Według Hnatki, ze zgromadzonych w toku dotychczasowych czynności materiałów wynika, iż w latach 2012-2018 osoby działające w imieniu Ruch SA mogły posłużyć się nierzetelną dokumentacją finansową tej spółki, w celu uzyskania linii kredytowej w Alior Banku SA w wysokości 153 mln 600 tys. zł. Świadczyć to może - według prokuratury - o próbie wyłudzenia kredytu.

Według śledczych istnieje też prawdopodobieństwo, iż udzielenie i następnie utrzymanie tego wsparcia finansowego związane było z nadużyciem udzielonych uprawnień lub niedopełnieniem ciążących obowiązków, przez osoby zarządzające Alior Bankiem w latach 2012-2018. Działanie to mogło wyrządzić tej spółce szkodę w wysokości nie niższej niż 153 mln 600 tys. mln zł.

Zdaniem prokuratury, w celu wykreowania zadowalającej sytuacji finansowej Ruchu, potrzebnej do udzielenia kredytu, mogło dojść także do nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków, przez osoby zarządzające tym podmiotem, poprzez pozbawiony jakiejkolwiek racjonalności zakup w 2011 roku obligacji korporacyjnych holenderskiej spółki Lurena Investments B.V. za kwotę 34 mln dolarów i 110 mln zł. Spółka zbyła też swoje nieruchomości. Spowodowało to szkodę na mieniu spółki Ruch w wysokości nie niższej niż 204 mln 586 tys. zł.

Informację jako pierwsze podało radio RMF FM.

Na podst. PAP