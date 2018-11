Prezydent wręczył odznaczenia kolejarzom

Podczas uroczystej gali z okazji Święta Kolejarza prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia zasłużonym pracownikom branży kolejowej.

Uroczystość rozpoczęło przemówienie prezesa PKP S.A., Krzysztofa Mamińskiego, który nawiązał do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i podkreślił rolę jaką kolejarze odgrywali w walce o nasz kraj.

Tegoroczne obchody naszego najważniejszego święta zbiegają się w czasie z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, a musimy pamiętać, że nasi poprzednicy – polscy kolejarze – niejednokrotnie dawali wyrazy patriotyzmu i zaangażowania w sprawy Polski, bardzo często płacąc za to najwyższą cenę. Mimo że w powszechnym odbiorze walka o niepodległość w pierwszym rzędzie kojarzy się z czynem polskiego żołnierza, to przy bliższym spojrzeniu w kluczowych momentach tych zmagań pojawiają się kolejarze, a ich rolę trudno nazwać poślednią. Od samego początku Polacy stanowili personel kolei państw zaborczych, szczególnie na terenie zależnego od carskiej Rosji Królestwa Polskiego oraz w znajdującej się w Austro-Węgrzech Galicji. Aktów ofiarności i patriotyzmu Polaków zatrudnionych na kolei jest w historii bardzo wiele. Nie sposób nie wspomnieć o udziale kolejarzy w Powstaniu Styczniowym, pomocy w obronie w Lwowa i wyzwoleniu Wilna, o wydarzeniach z początku drugiej wojny światowej: w Chojnicach, Tczewie i Szymankowie. Wspominamy także nasze koleżanki i naszych kolegów, którzy przeciwstawiali się komunistycznemu reżimowi. Dzięki postawie kolejarzy z Lublina i Wrocławia strajki rozlały się na cały kraj i doprowadziły do przełomu. W tym szczególnym czasie, po niedawnych obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, warto wspomnieć, że kolej w sposób symboliczny towarzyszyła także ważnym wydarzeniom z początków odradzającego się państwa polskiego. 10 listopada 1918 roku o godzinie 7:30 na Dworzec Wiedeński w Warszawie wjechał pociąg, którym przybył Józef Piłsudski, a niewiele ponad miesiąc później, 26 grudnia, tłumy Wielkopolan witały na Dworcu Letnim w Poznaniu inną wybitną postać i jednego z Ojców Niepodległej – Ignacego Paderewskiego – mówił Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.