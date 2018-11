Kolejna porażka Rosjan

MSZ Ukrainy wyraziło zadowolenie z powodu wybrania na nowego szefa Interpolu przedstawiciela Korei Płd. Kim Dzong Janga, a nie Rosjanina. Dzięki współpracy demokratycznych państw nie dopuszczono do realizacji agresywnych planów Moskwy - oświadczyła w środę dyplomacja w Kijowie.

MSZ wskazało, że gdy Rosja podjęła próbę przejęcia kontroli nad Interpolem poprzez wysunięcie swojego kandydata na szefa tej organizacji, ukraińska dyplomacja i policja przeprowadziły kampanię przeciwko niemu.

Jej celem było niedopuszczenie do spełnienia planów Rosji, która chciała wykorzystać tę cieszącą się autorytetem organizację międzynarodową do jeszcze większej ingerencji, sabotażu i zerwania wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz realizacji celów statutowych Interpolu oraz do realizacji zamiarów rosyjskich służb specjalnych na terytorium innych państw - czytamy w komunikacie MSZ.