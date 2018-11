Kwieciński: W tym roku inwestycje odbiją

W tym roku zobaczymy odbicie inwestycji w odniesieniu do roku ubiegłego - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński komentując opublikowane w środę dane GUS. Dodał, że potencjał inwestycyjny naszych firm powinien wciąż rosnąć, mimo gorszych nastrojów na świecie.

Opublikowane w środę dane GUS wskazują, że wysokość nakładów inwestycyjnych w okresie styczeń - wrzesień 2018 r. wzrosła w porównaniu do tego samego okresu 2017 r. o około 12,4 proc., osiągając na koniec III kw. wartość 89,6 mld zł.

Cieszy mnie struktura tych inwestycji – powiedział Kwieciński.

GUS podał, że w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku nakłady inwestycyjne były wyższe o 12,4 proc. (wyniosły 89,6 mld zł) od notowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (kiedy miał miejsce spadek o 1,0 proc.).

Dodał, że choć notujemy minimalny (o 0,1 proc. r/r) spadek nakładów na środki transportu, to równocześnie jesteśmy świadkami silnego wzrostu nakładów na budynki i budowle oraz na maszyny i urządzenia. Ten wspólny wzrost - jego zdaniem - wskazuje na większe zaangażowanie przedsiębiorstw w rozwój własnych nieruchomości. Z drugiej zaś - na usprawnienie wyposażenia tych zakładów.

Tym samym tworzone są podstawy pod wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorstw w kolejnych kwartałach - wyjaśnił Kwieciński.

Dobrym prognostykiem dla przyszłego wzrostu gospodarczego jest też - w ocenie ministra – struktura podmiotowa nakładów inwestycyjnych. M.in w sektor transportu i gospodarki magazynowej (wzrost o 40,7 proc.), górnictwo (wzrost o 32 proc.), naprawię pojazdów samochodowych (wzrost o 21,3 proc.). W przypadku pozostałych sektorów wzrosty przekraczają 6-7 proc. Kwieciński zaznaczył, że spadki, „w obszarach, w których występują, są niższe niż w poprzednich latach”.

Dokładniejsze dane na temat nakładów inwestycyjnych GUS upubliczni pod koniec miesiąca, ale - zdaniem szefa MIiR - „już teraz możemy pokusić się o stwierdzenie, że w 2018 r. zobaczymy odbicie poziomu inwestycji w odniesieniu do 2017 roku.”

Dodał, że „potencjał inwestycyjny naszych firm powinien wciąż rosnąć, choć nastroje tonuje coraz gorsze otoczenie zewnętrzne dla naszych firm”.

Minister zauważył, że wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw trwa nieprzerwanie od IV kwartału 2017 r. Przypominał, że od stycznia do marca tego roku wzrost wyniósł ok. 6,7 proc. rok do roku, natomiast w okresie styczeń - czerwiec - 10,3 proc. r/r, osiągając wartość ok. 54,5 mld zł.

