F1 2018 - najszybsza gra roku

„F1 2018” udowadnia, że powtarzanie tej samej formuły rozgrywki ma sens. Nie trzeba bowiem wymyślać nowych rozwiązań, wystarczy po prostu poprawiać i usprawniać to co sprawdzone.

Codemasters co roku wypuszcza na rynek nową odsłonę serii „F1” i jednocześnie co roku możemy zaobserwować nowe rozwiązania zastosowane w usprawnieniu rozgrywki czy grafice. Nie dziwi więc, że gry z tej serii są tak popularne i cenione przez znawców Formuły 1.

Bo właśnie na to zezwala nam rozgrywka - wcielamy się w kierowcę bolidu i budujemy karierę na przestrzeni całego sezonu lub wskakujemy do kokpitu tylko na chwilę by rozegrać pełen emocji wyścig. Tylko tyle i aż tyle. „F1 2018” nie chce stawiać formuły wyścigowej na głowie, zamiast tego opiera się na maksymalnie realistycznym odwzorowaniu realiów walki na torze.

Te widać już na poziomie grafiki - jest to jedna z najlepiej wyglądających gier wyścigowych na rynku, wsiadając do bolidu mamy wrażenie, że uczestniczymy w autentycznym wyścigu (to wrażenie potęguje się gdy obejrzymy sobie nagranie rozgrywki lub powtórki - iluzja jest wtedy niemal pełna!). Nieco słabiej wyglądają modele postaci kierowców ale i tak jest dobrze - na słowa uznania zasługuje fakt, iż twórcy włożyli tak wiele wysiłku w odwzorowanie mimiki i animacji.

Obcowanie z postaciami jest zresztą ważne, bowiem w trybie Kariery możemy wykreować własnego kierowcę a potem, po wyścigach, uczestniczyć w wywiadach z mediami, które przyjmują konwencję dialogów z gier RPG. Nic nie stoi na przeszkodzie by być skromnym jak Robert Kubica lub odwrotnie - odgrywać bufona. Podobnie jest na końcu sezonu, kiedy zmieniają się przepisy i pewne usprawnienia które wykupiliśmy mogą być uznane za nielegalne.

Sama rozgrywka za kierownicą to już czysta adrenalina, jednak należy pamiętać iż jest to tytuł niebywale wymagający. Nie są to wyścigi dla niedzielnych graczy lecz starcia dla prawdziwych zawodowców w których odwzorowano każdy niemal detal wyścigów. Pogoda wpływa na nasze poczynania a każda kałuża może nas wytrącić z toru. Podobnie jeśli chodzi o aerodynamikę, opony i tak dalej - dość powiedzieć, że twórcy doskonale oddali to w jaki sposób w Formule 1 wyciska się każdą sekundę osiągów z maszyn.

„F1 2018” jest obecnie najdoskonalszą grą wyścigową na rynku, jeśli chodzi o odwzorowanie realiów Formuły 1. To gra wymagająca i niezwykle trudna ale dająca ogromną satysfakcję każdemu, kto zasiądzie za sterami. Warto sięgnąć po grę, szczególnie jeśli jesteśmy fanami tej formy wyścigów. Szczególnie, że ostatnio pojawiła się informacja o powrocie Roberta Kubicy na tor - kto wie czy nie jest to dobry pretekst do gry.

F1 2018

producent: Codemasters Software

wydawca: Codemasters Software

wydawca PL: Techland

Wymagania sprzętowe:

Minimalne:

Intel Core i3-2130 3.4 GHz / AMD FX-4300 3.8 GHz, 8 GB RAM, karta grafiki 1 GB GeForce GT 640 / Radeon HD 7750 lub lepsza, 50 GB HDD, Windows 7/8/10 64-bit

Zalecane:

Intel Core i5-8600K 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz, 8 GB RAM, karta grafiki 3 GB GeForce GTX 1060 / 4 GB Radeon RX 580 lub lepsza, 50 GB HDD, Windows 7/8/10 64-bit