Umowa w sprawie Stoczni Szczecińskiej już niedługo

Niebawem zostanie podpisana umowa przedwstępna ws. aktywów Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia i Stoczni Szczecińskiej - poinformował w środę zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Rozpatrzenie informacji Ministra Obrony Narodowej na temat działalności MARS FIZ na terenach stoczniowych w Szczecinie i Świnoujściu ze szczególnym uwzględnieniem prac nad kontraktacją budowy promu dla PŻB w Szczecinie było tematem sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

„Polska Grupa Zbrojeniowa w chwili obecnej jest w daleko zaawansowanym procesie w zakresie przekazywania aktywów stoczniowych, a konkretnie stoczni remontowej Gryfia i Stoczni Szczecińskiej” - powiedział prezes PGZ Witold Słowik. Jak dodał, „wszystko wskazuje, że jutro nastąpi podpisanie umowy przedwstępnej z Funduszem Rozwoju Spółek S.A.”.

„W chwili obecnej te podmioty należą do Funduszu Mars. Fundusz jest autonomicznym funduszem zarządzanym w oparciu o specjalne regulacje prawne. PGZ jest natomiast właścicielem towarzystwa, które zarządza funduszem” - powiedział Słowik.

Poseł PO Arkadiusz Marchewka pytał, m.in. na jakim etapie jest projektowanie promu dla PŻB i czy są znane koszty jego budowy.

„Jeśli chodzi o program Batory (rządowy program, który ma ożywić przemysł okrętowy - PAP) to na 31 marca 2019 r. planowane jest zakończenie negocjacji odnośnie warunków realizacji zadania” - powiedział wiceminister MON Wojciech Skurkiewicz. „Dziś możemy mówić o addendum do kontraktu w związku z projektem samego promu i to jest rzecz, która już dziś jest faktem i przystępujemy niezwłocznie do dalszych prac projektowych” - dodał Skurkiewicz.

Stępkę pod budowę promu typu ro-pax dla PŻB położono 23 czerwca 2017 r. Prom budowany był przez Morską Stocznię Remontową Gryfia na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego, który zmienił nazwę i obecnie działa pod nazwą Stocznia Szczecińska.

W lipcu br. poinformowano, że proces projektowania promu uległ wydłużeniu przez wprowadzenie do niego istotnych zmian. Z tych informacji wynikało także, że prom dla PŻB ma być gotowy na przełomie 2020 i 2021 r.

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem zarządzanym przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. MARS FIZ działa od drugiej połowy 2010 r., na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i pod jej nadzorem.

Fundusz zarządza portfelem większościowych udziałów akcji w 14 spółkach niepublicznych. Pośród nich znajdują się spółki z sektora remontu i budowy statków, producenci konstrukcji stalowych dla branży offshore oraz spółki, których głównymi aktywami są nieruchomości.

Podstawowym celem Funduszu jest wzrost wartości posiadanych aktywów, realizowany m.in. poprzez wdrożenie projektów inwestycyjnych i naprawczych w spółkach portfelowych.

PAP/ as/