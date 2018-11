Zimowa wyprzedaż Agencji Mienia Woskowego

Niestraszne będą nawet najtęższe mrozy - wystarczy tylko przed zimą zaopatrzyć się w wojskowe kalesony, kurtkę czy czapkę uszankę - zachęca Agencja Mienia Wojskowego. Sklep AMW w Poznaniu rozpoczął w tym tygodniu sprzedaż zimowej oferty.

Zyski ze sprzedaży AMW przekazuje na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Jak podkreślił dyrektor poznańskiego oddziału AMW Krzysztof Dembiński, za niewielką kwotę można w sklepie kupić „starannie wykonane, bardzo dobrej jakości, nieużywane” rzeczy, które będą skutecznie chronić przed chłodami każdego cywila.

Oferta zimowa obejmuje m.in. ciepłe wojskowe kurtki, czapki uszanki oraz kalesony i dresy. Kurtkę z podpinką można kupić za 60 zł, szalokominiarki w różnych kolorach za 10 zł, kalesony także kosztują 10 zł. W sprzedaży jest też kilka rodzajów rękawiczek kosztujących od 4 do 30 zł oraz nowe dresy, za które trzeba zapłacić 30 zł.

W wojskowych magazynach nie brakowało ciepłej i porządnie wykonanej odzieży, która dobrze sprawdzała się w niższych temperaturach. Teraz można kupić ją u nas. Chociaż asortyment, który oferuje AMW to mienie, które wycofano już z armii, to w dużej mierze są to rzeczy zupełnie nieużywane. Starannie wykonane, bardzo dobrej jakości. Takie, które nowym właścicielom z pewnością posłużą jeszcze przez długi czas - powiedział Dembiński.