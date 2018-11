Rząd finansuje reprezentację piłki nożnej

Piłkarska reprezentacja Kosowa otrzyma od tamtejszego rządu pół miliona euro nagrody za dobry występ w Lidze Narodów. Drużyna wygrała swoją grupę w najniższej dywizji i dzięki temu ma większe szanse awansu do mistrzostw Europy 2020.

Kosowo na zakończenie zmagań w LN pokonało we wtorek u siebie Azerbejdżan 4:0. Zajęło pierwsze miejsce w grupie D3 z dorobkiem 14 punktów w sześciu meczach i bilansem bramek 15-2.

Dzięki temu Kosowo awansowało do dywizji C, ale korzyści może być więcej. Już przed rozpoczęciem Ligi Narodów było wiadomo, że jedna drużyna z każdej dywizji (A, B, C i D) wywalczy z tych rozgrywek awans na Euro 2020, o ile wcześniej nie dokona tego w tradycyjnych eliminacjach.

Takie zespoły wezmą udział w zaplanowanych na marzec 2020 meczach play off. Z dywizji D obecnie to prawo mają Kosowo, Gruzja, Macedonia i Białoruś, który wygrały swoje grupy na najniższym szczeblu Ligi Narodów.

Kosowo zostało przyjęte do Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) w maju 2016 roku, w tym samym miesiącu zostało członkiem Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA).

(PAP)