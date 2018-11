Po pierwsze pasażer – debata Grupy PKP na Kongresie 590

Pasażer jest w centrum uwagi wszystkich spółek Grupy PKP, a prowadzone i planowane inwestycje na kolei służyć mają przede wszystkim poprawie obsługi podróżnych – wynika z wypowiedzi prezesów spółek kolejowych podczas niezwykle ciekawego panelu „Po pierwsze pasażer” podczas ostatniego Kongresu 590 w Rzeszowie.

W debacie w podrzeszowskiej Jasionce wzięli udział Andrzej Bittel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Olszewski – członek zarządu PKP S.A., Czesław Warsewicz – Prezes PKP Cargo S.A., Ireneusz Merchel – Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Marek Chraniuk – Prezes PKP Intercity S.A., prezes PKP Informatyka Jakub Prusik i prezes PKP Telkol Mirosław Gilarski.

Priorytetem jest pasażer – pytanie co to oznacza. Pewnie każdy prezes spółki kolejowej nieco inaczej odpowiada sobie na to pytanie. Ale musimy móc kupić szybko i łatwo bilet, w dobrej cenie, łatwo dotrzeć do dworca i na peron, wejść do odpowiedniej jakości taboru, wyjechać o czasie, dotrzeć o czasie, wysiąść na peronie stacji końcowej i pójść np. do firmy wynajmującej samochody elektryczne i dojechać do celu – streścił założenia programu inwestycyjnego minister Bittel.

Dlatego tworzymy ofertę i taryfy Wspólnego Biletu, poprawiamy internetowy system sprzedaży biletów, inwestujemy w dostępność dworców, przystanków kolejowych, tak by były przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, inwestujemy w infrastrukturę, by była bezpieczna, w tabor kolejowy, by był wygodny, i mamy plany, by pomóc w dotarciu z dworca do miejsca docelowego. Takiej kolei życzyłby sobie pewnie każdy pasażer. Elementy ambitnej zapowiedzi ministra rozwijali prezesi kolejowych spółek, odpowiedzialni za poszczególne elementy rozwoju polskiej kolei. Rzeczywiście – każdy w swojej wypowiedzi podkreślał rolę pasażera na czele priorytetów podejmowanych działań. Cały program obejmujący budowę i modernizację około 200 dworców i przystosowania ich do wymagań współczesnego pasażera wart jest ok. 1,5 mld zł i w 65% jest finansowany ze środków UE, w 25% z budżetu państwa, a pozostałe środki pochodzą ze spółki. Ma się on zakończyć w 2023 r., a dotyczy nie tylko infrastruktury, ale także tzw. ostatniej mili, czyli m.in. możliwości dalszej podróży wynajętym autem, także elektrycznym” - powiedział członek zarządu PKP S.A., Andrzej Olszewski podczas panelu.

160 dworców jest obecnie na różnych etapach realizacji – projektowania, wyboru wykonawcy lub prac budowlanych. Wśród nich znajdują się też Innowacyjne Dworce Systemowe. Dotychczas powstało kilka tego typu obiektów, np. w Nasielsku i Mławie. Docelowo ma ich być ok. 40. W ramach programu inwestycji dworcowych tylko w tym roku PKP S.A. oddała do użytku dworce: Siechnice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Żarów, Poznań Główny (Dworzec Zachodni) i Poznań Garbary. Do końca grudnia spółka zamierza udostępnić pasażerom jeszcze dwa obiekty – w Jaworze i Strzelinie. Najwięcej pytań podczas debaty wywołał temat Wspólnego Biletu, za który odpowiada m.in. spółka PKP Informatyka.

To krótka perspektywa, bo chcemy zakończyć pierwszy etap 9 grudnia tego roku. Mam nadzieję, że poza Grupą PKP dołączą do projektu także przewoźnicy samorządowi – mówił prezes Jakub Prusik. – To tylko pierwszy etap prac, w następnych fazach rozwoju projektu kupując bilet wypożyczymy samochód, pojedziemy na koncert i wynajmiemy hotel. Rozważamy taką propozycję. Nasza oferta jest skierowana bezpośrednio do przewoźników… i pasażerów. Wychodzimy z pewnego długu technologicznego w informacji na dworcach. Dla użytkowników urządzeń mobilnych przygotowujemy aplikację z informacją. To się również wiąże z inteligentnym dworcem – narzędzia, oprogramowanie, to wszystko ma służyć przewoźnikom i… pasażerowi.

Już dziś połowa biletów kolejowych sprzedawana jest zdalnie, a tam gdzie nie ma kas – trzeba stawiać urządzenia do sprzedaży biletów – podkreślali uczestnicy debaty. Zmieniają się oczekiwania pasażerów, więc zmienia się też sama kolej.

Bez pasażera w centrum nie byłoby rozwoju w firmie. Tak wspólna strategia została spisana pierwszy raz i jesteśmy z niej rozliczani – mówił prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, który zwrócił uwagę na konieczność inwestycji w tabor, czego znakiem będzie 20 nowych lokomotyw, , 55 nowych i 335 zmodernizowanych wagonów. Wliczając w to pojazdy już użytkowane będziemy łącznie dysponowali flotą ponad 700 wagonów po remoncie i unowocześnieniu. Inwestycje poprawią nie tylko komfort i wygodę podróży, ale wpłyną także na punktualność naszych połączeń – podkreślił prezes PKP Intercity.

Dzięki systematycznym inwestycjom możemy mówić już o strategii, o ciągłości dostaw taboru. A więc nie tylko poprawia się komfort pasażera, ale stymulujemy też rozwój firm współpracujących z polskimi kolejami - zaznaczył Chraniuk. - A jesteśmy jedynym przewoźnikiem, który łączy całą Polskę. Pasażer średnio przejeżdża z nami odległość 250 km, musimy umożliwić, by działo się to wygodnie i komfortowo. PKP Telkol jest spółką zajmującą się bieżącym zarządzaniem i dbałością o infrastrukturę kolejową.

Naszej działalności nie widać, jeśli wszystko dobrze działa. Pojawiamy się, gdy są awarie, więc ja życzyłbym pasażerom, by jak najmniej o nas słyszeli – przekonywał prezes Mirosław Gilarski. – Bierzemy udział w procesie inwestycyjnym, choćby w tworzeniu punktów ładowania samochodów elektrycznych na dworcach. To ważny aspekt – przyjechać na dworzec, zostawić samochód do ładowania, pojechać i wrócić do naładowanego auta. Jesteśmy prekursorem tego rozwiązania. Staramy się o poprawę jakości wi-fi na dworcach czy tak banalne, jak się wydaje zadanie, jak poprawa jakości głosu i odbioru komunikatów megafonistek” - wyjaśnił prezes Mirosław Gilarski.

Prezes PLK Ireneusz Merchel jako jeden z priorytetów zarządcy infrastruktury kolejowej wskazał przystosowanie infrastruktury pasażerskiej do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Powstają bardziej komfortowe perony, podjazdy i pochylnie dla wózków oraz windy i schody ruchome.

Pracujemy nad unifikacją wysokości peronów, tylko w tym roku oddaliśmy do użytku ponad 130 zmodernizowanych. Systematycznie powstają również wiaty, które są projektowane w oparciu o badania dotyczące liczby klientów na danym przystanku czy stacji. Oczywiście zmienia się także oświetlenie i oznakowanie - zapewnił prezes Merchel. – Kolej funkcjonuje jako jeden organizm. Droga pasażera z i do pociągu staje się wygodniejsza, przygotowana z myślą o podróżnych.

Prezes PKP CARGO, Czesław Warsewicz wyjaśniając rolę przewozów towarowych w dbałości o pasażera przypomniał, że to cargo pełni kluczową rolę w inwestycjach na kolei, choćby poprzez dostarczanie materiałów.

Bez nas nie będziecie się zatem poruszać ani szybko, ani wygodnie – podsumował żartem Warsewicz. I wskazał na konieczność integrowania nie tylko kolei, ale całego transportu publicznego. – Kolej to system naczyń połączonych. Na końcu wszystkich procesów jest klient - pasażer, którego musimy dowieźć wygodnie i szybko. Poprawić musimy jakość transportu zbiorowego i jest taki projekt – dotyczy tworzenia centrów przesiadkowych, intermodalnych, integrujących zarówno transport kolejowy, miejski, publiczny, regionalny i prywatny – wyjaśnił Czesław Warsewicz. To podniesie konkurencyjność i atrakcyjność przewozów kolejowych – podkreślił.

Debata podczas Kongresu 590 w Rzeszowie z pewnością wskazała wiele ciekawych projektów i pomysłów skierowanych do wciąż rosnącej rzeszy pasażerów kolei. Widać też było wyraźnie, że koordynacja działań wszystkich spółek kolejowych, wspólne strategie i procesowe podejście do modernizacji i inwestycji, tak promowane w powstającym holdingu PKP ma szansę poprawić komfort pasażerów. W końcu, jak usłyszeliśmy od ministra Bittela na wstępie debaty, to pasażer jest w centrum.

mac ISBNews