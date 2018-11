W październiku upadłość ogłosiło więcej firm

Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość wzrosła o 28 proc. r/r do 44 w październiku br. - podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Firma podtrzymała też prognozę, według której liczba upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych osiągnie ok. 1.100 w całym br.

Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce po październiku uległo wzrostowi o 83,3 proc. w stosunku do września br. - ogłoszono upadłość 44 spółek prawa handlowego. Ta sama tendencja była zauważalna w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych - w październiku 23 osoby zakończyły działalność ze względu na niewypłacalność - było to o 155,6 proc. więcej niż we wrześniu (9 upadłości) i 155,6 proc. więcej niż w październiku 2017 roku - czytamy w komunikacie.