Rostowski wezwany przed komisję ds.VAT. Jest termin

Jacek Rostowski został wezwany przed komisją na 10 grudnia - powiedział w czwartek przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS). Nie wiadomo czy się stawi - dodał.

Marcin Horała pytany w Radiu PLUS o zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego przez b. ministra finansów Jacka Rostowskiego zaznaczył, że na 10 grudnia planowane jest posiedzenie komisji ds. VAT, na którym spodziewa się obecności b. ministra.

Na pytanie o zarzuty wobec Rostowskiego, Horała odpowiedział, że chodzi o „przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków” w czasie gdy ten zajmował urząd ministra finansów.

Horała powołał się jednocześnie na zeznania wiceminister finansów za rządu PO-PSL Elżbiety Chojnej-Duch, która w środę stanęła przed komisją ds. VAT. Jak podkreślił, z jej zeznań wynika, że

Rostowski zlecał Sławomirowi Nowakowi praktyczne uzgodnienia co do prawa podatkowego podczas spotkań KPRM, gdzie podejmowano decyzje w sprawie kształtu polityki ministerstwa finansów . Z zeznań wynika, że Jan Rostowski zamontował w strukturze MF panią, która jednocześnie była pracownikiem dużej firmy doradztwa podatkowego. Wpływała na proces legislacyjny, mamy nawet mail z propozycjami resortu do ustawy o VAT, podpisany z nazwą firmy doradczej - dodał.

W środę przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS) dopytywał o ocenę kompetencji Nowaka do zajmowania się sprawami podatkowymi, bo według jego wiedzy miał wykształcenie politologiczne i uczestniczył w jednej z rad nadzorczych. Według Chojny-Duch Nowak przekazywał tylko to, co zostało mu przekazane z tzw. komisji Palikota i doradców z tej komisji.

Czyli dawał tylko taką siłę polityczną tym pomysłom? - pytał przewodniczący. Tak to można dobrze określić i forsował te projekty, które były mu przekazywane - przyznała Chojna-Duch.

Zaznaczyła, że on również się uczył w trakcie prac nad projektami, podobnie jak minister Rostowski, który miał jednak głęboką wiedzę makroekonomiczną po londyńskiej szkole, ale w polską legislację się wdrażał.

Chojna-Duch była podsekretarzem stanu w resorcie finansów w latach 1994-1995 oraz za czasów rządów PO-PSL w latach 2007-2010. Na początku stycznia 2010 r. została powołana przez Sejm do Rady Polityki Pieniężnej.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca br. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zbada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. W uzasadnieniu uchwały napisano, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu VAT.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

SzSz (PAP)