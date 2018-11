Firmy narzekają na koszty zatrudnienia

Ogólny wskaźnik koniunktury gospodarczej wzrósł w listopadzie do 108,2. Jak informuje GUS, wskaźnik ten kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego miesiąc temu i przed rokiem. Przedsiębiorcy wśród barier wymieniają przede wszystkim koszty zatrudnienia.

Jak podaje Urząd, wskaźnik od marca 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Składowe odnoszące się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług kształtują się na poziomie wyższym od formułowanego w październiku. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast składowa dotycząca handlu detalicznego kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w listopadzie 2017 r. - czytamy w informacji GUS.

Jak podaje Urząd, przedsiębiorcy, wymieniając bariery w prowadzeniu działalności, wskazują przede wszystkim na koszty zatrudnienia.

W porównaniu z listopadem ub.r. najbardziej wzrasta znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w usługach (istotny wzrost znaczenia tej bariery odnotowały również firmy budowlane) oraz niedoborem pracowników w handlu detalicznym – podaje GUS.

Ponadto, w samym budownictwie częściej niż przed rokiem zgłaszana jest bariera odnosząca się do kosztów materiałów.

Rzadziej niż w analogicznym miesiącu ub.r. w usługach sygnalizowane są problemy wynikające ze zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych, a w budownictwie i handlu detalicznym – zbyt dużej konkurencji na rynku – czytamy.

Urząd podał, że firmy usługowe i budowlane rzadziej niż w listopadzie 2017 r. odczuwają barierę niedostatecznego popytu.

Dodatkowo, przedsiębiorstwa usługowe zgłaszają istotny spadek uciążliwości wynikających z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej – informuje Urząd.

GUS informuje, że:

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się w listopadzie na dodatnim poziomie, wyższym od notowanego w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest korzystnie i lepiej niż w październiku, również prognozy produkcji są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. […] Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w listopadzie na dodatnim poziomie, nieco wyższym od notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są korzystne, zbliżone do sygnalizowanych w październiku. […] W listopadzie wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, wyższym od odnotowanego w ostatnich ośmiu miesiącach. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najbardziej optymistyczne od kwietnia br. Przewidywania dotyczące sprzedaży są korzystne, zbliżone do formułowanych w październiku. […] W listopadzie wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, wyższym niż przed miesiącem. Oceny odnoszące się do ostatnich trzech miesięcy dla ogólnej sytuacji gospodarczej oraz popytu są nieznacznie pozytywne. Prognozy popytu są bardziej optymistyczne od przewidywań z października.