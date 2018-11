Poczta Polska szykuje się na świąteczny szczyt

Poczta Polska szacuje, że w okresie przedświątecznym liczba zamówień dynamicznie wzrośnie, a w kulminacyjnym momencie przesyłek może być nawet o 50 proc. więcej niż zwykle, podała Poczta. Spółka przeprowadza także ekspresowe rekrutacje, rozbudowuje sieć odbioru w punkcie oraz monitoruje pracę sortowni.

Tegoroczny rekord dzienny zanotowaliśmy 13 listopada, nasi klienci nadali wtedy ponad 500 tys. paczek. W ubiegłym roku tyle przesyłek nadano dopiero w tygodniu przed ‘mikołajkami’. To pokazuje, jak bardzo rozwija się rynek e-commerce i jak wielkie wyzwanie przed nami. Zachęcamy klientów, aby nie pozostawiali zakupów internetowych na ostatnią chwilę. Najlepiej jest złożyć zamówienie do połowy grudnia - powiedział dyrektor zarządzający pionem sprzedaży Poczty Polskiej Artur Więckowski, cytowany w komunikacie.

Dynamiczny wzrost liczby przesyłek związany z okresem Świąt Bożego Narodzenia zazwyczaj następuje w ostatnim tygodniu listopada. Poczta Polska w ubiegłym roku dostarczyła 120 mln przesyłek. W tym roku ten rekord zostanie pobity, podano także.

Poczta Polska wskazuje, że ma największą sieć typu click&collect w kraju. Jej klienci mają obecnie do dyspozycji 10,5 tys. punktów odbioru: placówki i automaty pocztowe, sklepy Żabka i Freshmarket, stacje paliw Orlen oraz kioski/saloniki RUCH.

W połowie listopada Poczta oddała do użytku nową sortownię w Koszalinie. W tym roku, w ramach budowy nowej architektury logistycznej, spółka uruchomiła nową halę w Olsztynie oraz nową maszynę paczkową w Zabrzu. Dodatkowo - w związku ze szczytem paczkowym - uruchomiono czynne 24h na dobę Centrum Monitoringu, które ma zapewnić ciągłość procesów operacyjnych, podano także.

Rozwój sieci logistycznej to odpowiedź Poczty Polskiej na bardzo duże wzrosty przesyłek e-commerce. Inwestycje w nową infrastrukturę to konieczność, jeśli chcemy być wiodącym operatorem logistycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby tak się stało, dostosowujemy naszą sieć logistyczną nie tylko do opracowania listów, ale przede wszystkim do obsługi paczek i przesyłek paletowych - powiedział dyrektor zarządzający Pionem Operacji Logistycznych w Poczcie Polskiej Jerzy Garycki, cytowany w komunikacie.