Jak odzyskać koszty zakupu kasy fiskalnej

Przedsiębiorca, który nie spełnia przesłanek do zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej zmuszony jest ją zarejestrować w firmie. Przekroczyłeś właśnie próg kwotowy pozwalający na brak kasy fiskalnej? Prowadzisz rodzaj działalności, który widnieje na „czarnej liście” usług, które nie podlegają zwolnieniu? Zobacz, jakie kolejne kroki musisz podjąć, by działać zgodnie z przepisami!

Jeśli prowadząc firmę do tej pory nie musiałeś prowadzić ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, Twoimi klientami prawdopodobnie były wyłącznie firmy. W przypadku przekroczenia progu kwotowego – obecnie 20 tys. obrotu ze sprzedaży osobom fizycznym bądź rolnikom ryczałtowym, instalacja kasy fiskalnej staje się obowiązkiem. Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza będących na początku przygody ze sprzedażą towarów i usług, jest to spore wyzwanie. Zobacz ja mu podołać i jaka ulga za zakup kasy fiskalnej Ci przysługuje!

Zakup i akcja rejestracja

Gdy wkraczasz w grono przedsiębiorców, dla których kasa fiskalna jest obowiązkowa, pierwszym krokiem musi być jej zakup. Możesz się spokojnie zastanowić, ponieważ ustawowo na rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej masz dwa miesiące po przekroczeniu progu kwotowego. Wybór na rynku jest ogromny, dlatego warto wybrać urządzenie zgodne z potrzebami firmy i przede wszystkim z dobrym serwisem w razie jakichkolwiek awarii.

Po zakupie kasy fiskalnej konieczna jest jej rejestracja. Pamiętaj, aby zgłosić zamiar korzystania z kasy w urzędzie skarbowym – podając ich liczbę i adres używania. To podstawa, by uzyskać potem m.in. zwrot pieniędzy wydanych na jej zakup! Kolejne kroki są równie proste – fiskalizacja kasy (usługa obecnie odpłatna), którą wykonuje sprzedawca i serwisant kas. Jej potwierdzeniem jest wykonanie dobowego raportu fiskalnego. Po tym etapie masz 7 dni na ponowną wizytę w urzędzie skarbowym i zgłoszenie danych kasy. Dzięki temu otrzymasz numer ewidencyjny, niezbędny do jej prawidłowego używania. Pamiętaj, że zarówno zgłoszenie zamiaru korzystania z kasy jak i jej zgłoszenie jest zupełnie darmowe. Opłata pobierana jest wyłącznie na etapie fiskalizacji, czyli uaktywniania kasy.

Odzyskaj 90 proc. ceny zakupu!

Po przebrnięciu przez wszystkie formalności czeka Cię optymistyczny akcent – jako przedsiębiorca możesz bowiem odzyskać kwotę w wysokości 90 proc. ceny zakupu kasy (bez podatku). Kwota ta, zgodnie z przepisami, może wynosić nie więcej niż 700 zł. Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek, a wcześniej dotrzymasz wszelkich terminów związanych z wprowadzeniem ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Co ważne, ulga za zakup kasy przysługuje zarówno czynnym podatnikom VAT jak i podmiotom zwolnionym z VAT!