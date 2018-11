W 2009 r. Polska rozważała odwrócony VAT

Polska nie blokowała wprowadzenia odwrotnego obciążenia VAT w innych krajach UE, bowiem zaczynaliśmy się przyglądać, czy nie wprowadzić takiego rozwiązania w Polsce - powiedział w czwartek przed komisją śledczą ds. VAT b. wiceminister finansów z rządu PO-PSL Jacek Dominik.

Przewodniczącego komisji Marcina Horałę (PiS) interesowały kwestie związane z uczestnictwem Polski w dyskusjach związanych z wnioskiem z 2009 r. dotyczącym projektu unijnej dyrektywy pozwalającej na stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT-em na niektóre towary.

Były wiceminister wyjaśnił, że instytucja odwrotnego obciążenia była wprowadzana na wniosek państw członkowskich przy oporze KE. Grupa kilku państw zasygnalizowała, że mają problemy z VAT i jako ich rozwiązanie wskazały odwrotne obciążenie.

Komisja Europejska była niechętna uważając, że to będzie wyłom w systemie nie do końca rozwiązujący, ale przesuwający problem do innych państw - wskazał b.wiceminister.