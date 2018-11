Deficyt będzie niższy niż się UE spodziewała

inister finansów Mateusz Szczurek oczekuje, iż Komisja Europejska już w tym roku zdejmie z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Szef MF szacuje, że deficyt spadnie w 2015 roku do 2,7 proc. PKB, a gospodarka Polski wzrośnie przynajmniej o 3,4 proc. Szczurek zastrzegł, że nie ma to wpływu na perspektywę wejścia Polski do strefy euro.