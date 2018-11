Śnieg nie zablokował dróg

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - poinformowała w piątkowym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Opady śniegu występują na terenie województw: mazowieckiego, dolnośląskiego - informuje GDDKiA.

Utrudnienia w postaci mżawki występują w województwach: małopolskim, lubelskim, opolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, lubuskim.

Mgłą natomiast występuje na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

Na sieci dróg krajowych, dodaje GDDKiA, pracuje 100 pojazdów do zimowego utrzymania.

Prognoza pogody na najbliższe godziny, jak wynika z komunikatu GDDKiA, zakłada w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. Na południu i południowym zachodzie, zwłaszcza rano, opady mżawki lokalnie marznącej, powodującej gołoledź. Początkowo na wschodzie i południu, mgła ograniczająca widzialność do 200 m. W rejonach występowania mżawki możliwa również mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -3 st. C na Podlasiu, około 2 st. C w centrum do 7 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni.

PAP/ as/