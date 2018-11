Pseudokibice przemycali imigrantów

Czterech kolejnych członków międzynarodowej grupy przestępczej, która przemycała imigrantów pochodzących z krajów arabskich do Polski i Niemiec, zatrzymała Straż Graniczna. Przestępcy ci, powiązani ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców, przemycili co najmniej 93 osoby.

Jak poinformowała w piątek major Katarzyna Walczak, rzeczniczka Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, funkcjonariusze tej jednostki, na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, zatrzymali podejrzanych we wtorek.

„Zorganizowali oni przemyt szlakiem bałkańskim na terytorium Polski i Niemiec co najmniej 93 nielegalnym imigrantom pochodzącym z Syrii, Afganistanu oraz Jemenu. Zatrzymanym zarzuca się udział w międzynarodowej organizacji przestępczej, skupiającej przemytników ludzi działających na terytorium państw bałkańskich, Węgier, Polski oraz Niemiec” - podała mjr Walczak.

Wyjaśniła, że podejrzani dokonywali przerzutów nielegalnych imigrantów m.in. do Polski i Niemiec z największego na Węgrzech obozu dla uchodźców w miejscowości Bicske w pobliżu Budapesztu. Wykorzystywali do tego samochody dostawcze. Jak ustalono w trakcie śledztwa, uzyskali z tego przestępstwa korzyść majątkową w wysokości co najmniej 50 tys. euro.

„Podejrzani są znanymi postaciami środowiska krakowskich pseudokibiców. Wobec wszystkich zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Trwają czynności ukierunkowane na zatrzymanie pozostałych członków przestępczej organizacji” - dodała rzeczniczka Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

W maju tego roku Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko jedenastu członkom tej grupy przestępczej.

O zatrzymaniu dziesięciu członków grupy przemytniczej śląscy pogranicznicy informowali w lipcu ub. roku. Wyjaśniali wówczas m.in., że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców nawiązali ścisłą współpracę z działającymi na terenie państw bałkańskich i Węgier arabskimi i afrykańskimi przemytnikami ludzi.

Celem było wspólne organizowanie przemytu imigrantów pochodzących z Syrii, Iraku, Afganistanu i Pakistanu do Niemiec oraz Austrii. Transporty imigrantów, wśród nich kilkuletnich dzieci, odbywały się w trudnych warunkach, jednorazowo do kilkudziesięciu osób, samochodami dostawczymi niedostosowanymi do przewozu ludzi.

Według informacji z lipca ub. roku szacowano wówczas, że grupa dokonała przemytu kilkuset imigrantów, od których inkasowano opłaty w wysokości od 300 do 1000 euro. Przemyt rozpoczynał się z reguły na Węgrzech - w ośrodku w Bicske albo w Budapeszcie - i prowadził do Niemiec albo Austrii.

W jednym z przypadków przewożący cudzoziemców kierowca doprowadził na Słowacji do zderzenia z innym pojazdem, powodując wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Rozbicie grupy stało się możliwe dzięki współpracy polskiej Straży Granicznej z Dyrekcją Niemieckiej Policji Federalnej w Pirnie.

W rezultacie między 22 a 27 czerwca 2017 r. funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Krakowie dziesięciu członków grupy. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, organizowania nielegalnego przekraczania granicy Polskiej oraz granic innych państw Unii Europejskiej oraz fałszowania dokumentów.

Śledztwo w tej sprawie Straż Graniczna z Raciborza prowadzi od 2015 r. pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

W akcji zatrzymań w lipcu ub. roku, poza funkcjonariuszami śląskiego oddziału Straży Granicznej, brali udział również funkcjonariusze oddziałów karpackiego, nadodrzańskiego, nadwiślańskiego i bieszczadzkiego SG, a także przedstawiciele służb niemieckich i Europolu.

PAP/ as/