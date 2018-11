Enea miała 152,93 mln zł zysku netto

Enea odnotowała 152,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 204,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 287,37 mln zł wobec 288,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 3.344,64 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 2.793,97 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 584,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 785,53 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży netto w wysokości 9.384,2 mln zł w porównaniu z 8.362,2 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2018 r. grupa uzyskała EBITDA w wysokości 1.973,34 mln zł wobec 1.947,26 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 roku grupa kapitałowa Enea wypracowała wyższy wynik EBITDA niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższa EBITDA, 872 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji, głównie w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Drugi co do wielkości wynik EBITDA wypracowany został w obszarze Wytwarzania i wyniósł 663 mln zł, co oznacza wzrost o 8,8 proc. r/r. Wzrost ilości wyprodukowanej energii elektrycznej nie zrównoważył negatywnego wpływu wzrostu kosztów zmiennych w tym obszarze - czytamy w raporcie.

Na wielkość produkcji energii wpływ miały równoważące się czynniki - przejęcie Elektrowni Połaniec pod koniec I kw. 2017 r. oraz oddanie do użytkowania Bloku 11 w Elektrowni Kozienice, przy jednoczesnym wydłużeniu postojów modernizacyjnych bloków nr 9 i 10 w Elektrowni Kozienice, związanych również z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 38 mln zł, co oznacza spadek o 71 proc. r/r. Wpływ na to miał wzrost kosztów obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) oraz cen zakupu energii elektrycznej w obrocie detalicznym, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 w obrocie hurtowym. Wynik w Obszarze Wydobycia, po spadku o 51 mln zł r/r, ukształtował się na poziomie 400 mln zł i nadal pozostaje on pod presją przejściowych trudności geologicznych i hydrotechnicznych w I kw. 2018 r. - czytamy dalej.