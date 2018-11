W listopadzie poprawiła się koniunktura w przemyśle

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle w listopadzie ukształtował się na poziomie plus 6,1 w porównaniu do plus 4,8 przed miesiącem – podał GUS.

Jak podaje Urząd, „poprawę koniunktury sygnalizuje 16,3 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 10,2 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,6 proc. i 10,8 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie”.

Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są bardziej korzystne niż przed miesiącem. Przewidywania w zakresie portfela zamówień są pozytywne, ale ostrożniejsze niż w październiku. Prognozy produkcji są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest korzystnie, a przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może nie ulec zmianie – czytamy w raporcie GUS.

Przedsiębiorcy wskazują, że opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną, podobnie jak sygnalizowano w październiku. Jednocześnie planują wzrost zatrudnienia i cen na swoje wyroby.

Stan zapasów wyrobów gotowych jest zbliżony do poziomu uznawanego przez przedsiębiorców za wystarczający. Planowany jest wzrost zatrudnienia, większy od oczekiwań sprzed miesiąca. Przedsiębiorcy zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, w tempie zbliżonym do przewidywanego przed miesiącem – informuje Urząd.

W budownictwie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 0,8 (przed miesiącem plus 1,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 11,9 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12,7 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13,1 proc. i 11,6 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.