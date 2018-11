Rośnie liczba stacji z ceną benzyny poniżej 5 zł/l

Średni poziom cen benzyny w kraju obecnie to 5,05 zł/l, ale sytuacja cenowa powinna ulec dalszej poprawie w kolejnych tygodniach. Mniej powodów do zadowolenia mają kierowcy tankujący olej napędowy. Obecnie średnia detaliczna cena tego paliwa to 5,29 zł/l, tak więc droga do spadku poniżej 5 zł/l jest bardzo daleka, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Postępujący spadek cen ropy naftowej a co za tym idzie hurtowych cen paliw w kraju pozwala z optymizmem patrzeć na krajowy rynek detaliczny. Powoli rośnie nam liczba stacji, gdzie benzynę możemy zatankować poniżej 5 PLN/l.

Aktualnie średni poziom cen tego paliwa w kraju to 5,05 PLN/l, ale sytuacja cenowa powinna ulec dalszej poprawie w kolejnych tygodniach. Zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia mają kierowcy tankujący olej napędowy. Obecnie średnia detaliczna cena tego paliwa to 5,29 PLN/l, tak więc droga do spadku poniżej 5 PLN/l jest bardzo daleka. Co więcej litr diesel w kraju jest średnio 24 gr./l droższy niż benzyny Pb95. Tak dużej różnicy cen tych dwóch gatunków paliw na naszych stacjach paliw jeszcze w historii nie obserwowaliśmy. Dokładniej mówiąc, mieliśmy okresy kiedy różnica cen benzyn i diesla w Polsce sięgała ponad 70 gr./l brutto (lipiec 2009), ale wówczas to diesel był tańszy.

Tegoroczny okres sezonowego spadku popytu na benzyny zbiegł się w czasie z większa korektą spadkową na rynku ropy naftowej, co jeszcze bardzie pogłębiło obniżki cen benzyn. Ceny olejów natomiast ze względu na początek sezonu grzewczego na półkuli północnej tanieją w dużo niższym tempie.

Wszystko wskazuje więc na to, że przynajmniej do wiosny benzyna na naszych stacjach pozostanie tańsza niż olej napędowy. Dodatkowo patrząc na relacje cen w hurcie, różnica detalicznych cen tych dwóch gatunków paliw może ulec dalszemu zwiększeniu, bowiem potencjał do spadku detalicznych cen benzyn jest obecnie większy.

Z ulgą powinni odetchnąć natomiast kierowcy tankujący autogaz. Litr tego paliwa drożał na naszych stacjach nieprzerwanie od początku września. Aktualnie można pokusić się o stwierdzenie, że szczyt cenowy na tym rynku również mamy za sobą. Najbliższe tygodnie powinny przynieść poprawę sytuacji cenowej również na tym rynku. Średnia krajowa detaliczna cena autogazu to obecnie 2,53 zł/l.

Ceny ropy naftowej Brent w piątek rano spadły do poziomu 61 USD/bbl. W skali tygodnia ropa potaniała ponad 6 USD/bbl. Coraz niższe ceny ropy naftowej wraz z obserwowanym wzrostem światowych zapasów surowca rozpoczęły dyskusję na temat zmiany polityki przez największych producentów surowca.

OPEC i pozostali producenci ropy naftowej 6 grudnia będą debatować nad zmniejszeniem wydobycia w granicach 1-1,5 mln bbl/d aby zahamować wzrost zapasów i ograniczyć spadki cen ropy naftowej. Póki co górę biorą obawy o spadek tempa wzrostu konsumpcji ropy naftowej i pogorszenie perspektyw chińskiej gospodarki wobec rosnącej podaży ropy naftowej w krajach poza OPEC. Gubernator OPEC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich dał do zrozumienia, że w grudniu OPEC podejmie decyzję o zmniejszeniu produkcji. Analogiczną opinię wyraża Arabia Saudyjska i Irak. Brak wyraźnego stanowiska Rosji w tej sprawie komplikuje jednak nieco sytuację. Spadki cen ropy Brent powinny jednak powoli hamować w rejonie 60 USD/bbl a na rynku rozpoczniemy okres wyczekiwania na grudniową decyzję OPEC.

