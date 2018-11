Rosyjscy najemnicy wkraczają do Libii

Najemnicy z tzw. grupy Wagnera po udziale w walkach na wschodzie Ukrainy i w Syrii od początku 2018 roku operują w Sudanie i Republice Środkowoafrykańskiej, a wkrótce mogą być też wysłani do Libii - powiedział rosyjskiej redakcji BBC członek grupy.

Zdaniem rozmówcy BBC część najemników tej grupy wciąż przebywa w Syrii. Najemnicy jednak nie biorą już udziału w działaniach bojowych, a jedynie pracują przy ochronie ważnych obiektów. Jak dodał, obecnie w Sudanie przebywa 80 wagnerowców. Według rozmówcy BBC obecnie misje wagnerowców trwają maksymalnie trzy miesiące.

Wcześniej w tym tygodniu amerykański Bloomberg podał, że firmy związane z Jewgienijem Prigożynem, nazywanym przez media „kucharzem Putina”, działają już w dziesięciu krajach afrykańskich. Oprócz Sudanu, RŚA i Libii, portal wymienia też: Madagaskar, Angolę, Gwineę, Gwineę Bissau, Mozambik, Zimbabwe i Demokratyczną Republikę Konga.

Jak twierdzi Bloomberg, firmy związane z Prigożynem świadczą w Afryce usługi w zakresie ochrony, technologii, wsparcia politycznego w zamian za prawo do wydobycia surowców. Ludzie Prigożyna, według źródła Bloomberga, brali udział w kampanii wyborczej obecnego prezydenta Zimbabwe Emmersona Mnangagwy. Według portalu Rosjanie biorą też udział w przedwyborczej kampanii w DRK, gdzie w grudniu będzie wybierany prezydent, i na Madagaskarze.

Bloomberg wskazuje, że struktury powiązane z Prigożynem wspierają samozwańczą Libijską Armię Narodową (ANL), którą dowodzi prorosyjski generał Chalifa Haftar. Na 10 grudnia w Libii zaplanowane są wybory prezydenckie i parlamentarne.

Rozmówca BBC przed rozpoczęciem działań w grupie Wagnera pracował na kontrakcie w Czeczenii. Walczył też w Donbasie po stronie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Służył w jednym z oddziałów ochraniających przywódcę DRL Aleksandra Zacharczenkę. Obecnie pracuje w Rosji jako ochroniarz i planuje kolejny wyjazd w charakterze najemnika.

Według niego proces zatrudnienia się w firmie Wagnera zajmuje nie więcej niż trzy dni: pierwszego dnia testowana jest sprawność fizyczna, drugiego przeprowadzane są badania lekarskie. Jak dodaje, większość osób odrzucanych jest przez żółtaczkę. Trzeciego dnia wypełnia się dokumenty i uzupełnia dane kontaktowe do bliskich, którym firma ma wypłacić odszkodowanie w razie śmierci najemnika w trakcie misji. W dokumentach należy również podać hasła do wszystkich swoich kont na portalach społecznościowych. Jak wskazał, najbardziej poszukiwani są specjaliści - tacy jak saperzy i operatorzy dronów.

Na poligonie, gdzie zwerbowani najemnicy czekają na wysłanie na misję, znajduje się specjalny sklep, gdzie przed wylotem kupują amunicję, kamizelki kuloodporne czy wyposażenie apteczki.

Z jednej strony to bardzo dobry zarobek: nawet jeśli nie ma żadnych zadań bojowych, dostaje się 150 tys. rubli na rękę (ok. 8,5 tys. zł). Z drugiej strony, nie ma żadnej stabilności: chłopaki, którzy wrócili po letniej misji w Syrii, do tej pory siedzą bez pracy, wszystkie pieniądze już przepuścili (…) - mówił.