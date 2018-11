W 2033 r. ma ruszyć elektrownia atomowa

Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP) zakłada uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. - poinformowali członkowie kierownictwa Ministerstwa Energii.

Podkreślił, że nakłady inwestycyjne na energetykę jądrową są wysokie, ale koszty energii dużo niższe i żywotność elektrowni dłuższa od elektrowni konwencjonalnych. Jest to także sposób na zmniejszenie średniego poziomu emisji CO2.

W projekcie przewidziano także docelowo rolę małych reaktorów jądrowych HTR i SMR.

Będziemy się starali prowadzić rozmowy, by wypracować model technologiczny i finansowy najbardziej właściwy. Dążymy do tego, by to był model z udziałem kapitałowym. Dziś otwieramy drogę - zobaczymy, w jakim kształcie będzie ostateczny dokument - powiedział Tchórzewski, zapytany o model finansowania elektrowni jądrowej.

Uruchomienie pierwszego bloku (o mocy ok. 1-1,5 GW) pierwszej elektrowni jądrowej przewidziano na 2033 r. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie kolejnych pięciu takich bloków (do 2043 r.). Terminy te wynikają z bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Bez dodatkowych inwestycji w nowe źródła energii właśnie w tym czasie wystąpią dalsze ubytki w pokryciu wzrostu zapotrzebowania na moc, wynikające z wyeksploatowania istniejących jednostek wytwórczych, zwłaszcza węglowych. Jednocześnie pozwoli to na oczekiwane ograniczenie globalnej emisji zanieczyszczeń powietrza (zarówno CO2, jak i innych np. NOX, SOX) z sektora energii - czytamy w projekcie PEP.