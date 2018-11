Buty marki Playstation w zawrotnej cenie

Już wkrótce w sklepach pojawi się konsola Playstation Classic, pozwalająca na grę w klasyczne tytuły z Playstation 1. Z tego powodu nabyć można też unikatowe i absurdalnie drogie buty.

Chodzi o obuwie PG 2.5 x Playstation - inspirowane konsolą zostały stworzone przez Nike Basketball i reklamowane są przez znanego zawodnika NBA Paul George.

Buty nie wyróżniają się niczym szczególnym, poza wzorem nawiązującym do konsoli Playstation a także ceną, która wynosi aż 110 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 415 złotych.

Buty dostępne będą w sprzedaży już od 1 grudnia.

gram.pl/ as/