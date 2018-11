Będą aukcje dla lądowych farm wiatrowych

Projekt polityki energetycznej zakłada stopniowe przejście od budowania elektrowni wiatrowych na lądzie do farm na morzu, ale na przyszły rok planowane są jeszcze aukcje dla farm na lądzie, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W tym roku na pewno nie, w przyszłym roku jeszcze będą - powiedział Tchórzewski podczas konferencji prasowej, zapytany o planowane aukcje dla energetyki wiatrowej na lądzie.

Wskazał, że obowiązująca ustawa odległościowa może powodować, że trudniej będzie budować turbiny wiatrowe na lądzie, a także, że dostępność instalacji jest w przypadku farm wiatrowych większa na morzu.

Ministerstwo Energii zaprezentowało dziś projekt polityki energetycznej, który uwzględnia m.in. uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej w 2033 r., spełnienie celu 21% energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2030 r., poprawę efektywności energetycznej o 23% do 2030 r., zmniejszenie udziału węgla w wytwarzaniu energii do 60% w 2030 r. i ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. w stosunku 1990 r.

(ISBnews)SzSz