Znowu porażka Rosjan. Japonia gospodarzem Expo

Japońskie miasto Osaka zostało wybrane w piątek na gospodarza światowej wystawy Expo w 2025 roku - poinformowała agencja Kyodo. Pokonało takich rywali, jak rosyjski Jekaterynburg czy stolica Azerbejdżanu Baku.

Położona w południowo-zachodniej części wyspy Honsiu Osaka, która zorganizowała Expo w 1970 r., została wybrana w głosowaniu odbywającym się w Paryżu przez członków Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych w Paryżu.

BIE (Bureau International des Expositions) to międzyrządowa organizacja międzynarodowa powołana do nadzoru i regulowania spraw związanych z ubieganiem się o organizację, organizacji i zakończenia wystaw światowych.

Najbliższe Expo odbędzie w Dubaju - potrwa od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r. To pierwsza światowa wystawa organizowana w regionie MEASA, który obejmuje obszar Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Południowej. Koszt organizacji Expo 2020, jak szacują organizatorzy, wyniesie ok. 6 mld dol. Na wystawie ma się zaprezentować 180 państw i organizacji, w tym Polska.

Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Światowej Wystawy Expo 2020 i szef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która odpowiada za udział Polski w Expo zapowiada, że zaprezentujemy się jako państwo, które bardzo rozwinęło się technologicznie i gospodarczo. Na Expo w Dubaju, jak powiedział, pokażemy nie tylko największe polskie firmy o wyrobionej marce, ale też przedsiębiorców z sektora MŚP: od producentów żywności po fintechy, którzy sprawdzili się na rynkach UE.

SzSz(PAP)