Ulice Rygi pełne Solarisów

Firma Solaris Bus & Coach S.A. otrzymała zamówienie na dostarczenie do stolicy Łotwy 88 autobusów Urbino 18. Pierwsze dziesięć sztuk trafi na ulice Rygi w przyszłym roku.

W 2013 roku Solaris podpisał umowę ramową na dostawę do Rygi 175 autobusów. Do tej pory producent dostarczył już łotewskiemu przewoźnikowi 140 pojazdów z napędem diesla.

Podpisana właśnie umowa obejmie dostawę kolejnych 88 sztuk, co znaczy, że Rigas Satiksme zdecydował się na skorzystanie z prawa opcji powiększenia zamówienia sprzed pięciu lat o 53 pojazdy. Pierwsze 10 Solarisów Urbino będzie gotowych jeszcze w 2019 roku, pozostała część kontraktu będzie realizowana do końca roku 2020. Łączna wartość zamówienia wynosi ok. 35 mln euro - podała spółka w komunikacie prasowym.

Wszystkie zamówione autobusy zostaną dostarczone w wersji 18-metrowej. Na pokład wejdzie maksymalnie 150 pasażerów. Pojazdy będą wyposażone w silniki diesla o pojemności 10,8 l i mocy 250 kW, spełniające normę emisji spalin Euro 6, oraz w automatyczną skrzynię biegów.

Wielkopolski producent pojazdów komunikacji miejskiej podał, że w ramach tej dostawy autobusy zostaną dodatkowo wyposażone w system odzysku energii. W autach będzie klimatyzacja i system monitoringu. Pasażerowie będą mogli korzystać z portów USB do ładowania urządzeń mobilnych.

Do tej pory Solaris dostarczył na Łotwę łącznie 528 pojazdów, z czego 455 do Rygi. Wśród realizowanych w tym kraju zamówień jest między innymi dostawa 10 sztuk trolejbusów z bateriami i dodatkowym wodorowym ogniwem paliwowym pozwalającym na jazdę poza siecią trakcyjną.

Solaris poinformował ponadto, że kończy właśnie dostawę 150 autobusów z napędem spalinowym do Wilna. W trakcie realizacji jest także dostawa 41 trolejbusów do stolicy Litwy. Ponadto firma niedawno podpisała kontrakt na dostawę do Kowna w 2019 85 trolejbusów.

