ZUS kontroluje zatrudnianie cudzoziemców

Co piąta kontrola opolskiego ZUS dotycząca legalności zatrudnienia dotyczy cudzoziemców - informuje rzecznik regionalny ZUS Sebastian Szczurek. W trakcie ubiegłego roku podczas kontroli ujawniono blisko 150 przypadków nielegalnej pracy obcokrajowców.

Wraz z napływem do Polski obywateli z innych krajów, głównie z Ukrainy, ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy zwiększa liczę kontroli inspektorów pracy. Dane opolskiego ZUS z listopada mówią o 16,3 tys. pracownikach ukraińskich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Dla porównania rok temu, czyli w listopadzie 2017 r., takich pracowników było 10,4 tysiąca.

Od początku 2018 roku opolski Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził 1442 kontroli legalności zatrudnienia, z tego aż 299 dotyczyło zatrudniania obcokrajowców. Stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez 82 cudzoziemców, w tym 66 obywateli Ukrainy. W całym 2017 r. udowodniono „pracę na czarno” 145 cudzoziemcom, z czego 138 to obywatele Ukrainy.

Chcemy dotrzeć do pracujących w Polsce obcokrajowców, szczególnie pracowników z Ukrainy, którzy bardzo często pracują bez jakiejkolwiek umowy. Zatrudniani są głównie w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym oraz gastronomii, czyli tam, gdzie często dochodzi do wypadków. Są zatem szczególnie narażeni na to, że zostaną bez jakiejkolwiek pomocy medycznej i finansowej w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Motywem +dogadania się+ z pracodawcą i świadomej rezygnacji z podpisania umowy o pracę jest pokusa wyższego wynagrodzenia. Tyle, że praca „na czarno” to często miesiące, a nawet lata bez ubezpieczenia i składek w ZUS. Zdarza się, że są to młodzi ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, jak ważne jest podpisanie umowy z pracodawcą, albo świadomie to lekceważą - tłumaczy Sebastian Szczurek.