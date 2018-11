Polska w programie obrony cybernetycznej

Polska przystąpiła do programu o współpracy krajów UE w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony cybernetycznej. Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w sobotę w Wilnie deklarację o przystąpieniu do programu „Cyber Rapid Response Teams” w ramach PESCO.

PESCO - to mechanizm współpracy krajów UE w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Program rozwoju zdolności walki elektronicznej, reagowania na zagrożenia cybernetyczne i wzajemnej pomocy w Unii Europejskiej jest realizowany z inicjatywy Litwy. W czerwcu do programu przystąpiły Litwa, Estonia, Chorwacja, Holandia, Rumunia i Hiszpania.

Minister Mariusz Błaszczak przebywa od piątku w Wilna z dwudniową wizytą w ramach obchodów setnej rocznicy odrodzenia Sił Zbrojnych Litwy.

Przypomniał, że „wspólnie (Polska i Litwa) jesteśmy w programie eFP (Wysuniętej Obecności NATO, ang. Enhanced Forward Presence - PAP), który wzmacnia naszą obronność, obronność wschodniej flanki NATO, stworzyliśmy wspólne dowództwo w Elblągu, w którym są też oficerowie armii litewskiej”.

Wiele nas łączy historycznie. 400 lat unii polsko-litewskiej to są czasy dynamicznego rozwoju obu narodów. To są czasy rozkwitu kultury. To są również czasy kiedy oręż polsko-litewski odnosił swoje największe zwycięstwa. Dziś jesteśmy wspólnie w Unii Europejskiej. W ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego tworzymy podstawy do tego, aby zarówno w Polsce i na Litwie było bezpiecznie - powiedział Błaszczak.