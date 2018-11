Tanie działki w Gorzowie czekają

W czwartek 29 listopada br. odbędzie się ostatni przetarg na zbycie nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne w ramach realizowanego w Gorzowie Wlkp. programu „Tania działka budowlana”. Do sprzedaży zostanie wystawionych 14 działek.

„Będzie to ostatni przetarg w ramach programu, gdyż zmiany w prawie, które wejdą w życie od przyszłego roku uniemożliwiają udzielanie bonifikat na zasadach ujętych w programie. Niewykluczone, że spróbujemy opracować nowy regulamin, by nadal wspierać osoby chcące wybudować własny dom w Gorzowie” - powiedziała dyr. Wydziału Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp. Marta Liberkowska.

Dodała, że w ramach uruchomionego w 2017 r. programu „Tania działka budowlana” do sprzedaży na preferencyjnych warunkach wyznaczono ponad 100 działek. Ich ceny wywoławcze wahały się od 30 do 75 tys. zł, w zależności od lokalizacji, powierzchni i stanu uzbrojenia. Dotychczas magistrat sprzedał 36 takich nieruchomości.

Program polega na oddaniu w użytkowanie wieczyste na 99 lat działki pod budowę domu jednorodzinnego w drodze przetargu nieograniczonego, z możliwością jej wykupienia na własność z 75-proc. bonifikatą. Pierwsza opłata za użytkowanie to 15 proc. wylicytowanej ceny działki, płatna przed zawarciem umowy notarialnej.

Chcąc skorzystać z bonifikaty, nabywcy muszą spełnić kilka warunków: w ciągu dwóch lat rozpocząć budowę, a w ciągu dwóch następnych zamieszkać w domu i zacząć płacić za niego podatek od nieruchomości. Przez te cztery lata trzeba też wnosić do magistratu opłatę w wysokości 1 proc. wylicytowanej ceny działki.

„Ideą programu jest zachęcanie gorzowian, szczególnie młodych do pozostania w mieście, a także przyciągnięcie do niego ludzi szukających swojego miejsca do życia. Z drugiej strony program jest także formą wsparcia dla osób chcących zmienić mieszkanie w bloku czy kamienicy na swój własny domek” - dodała Liberkowska.

PAP/ as/