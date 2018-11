Służby w pełnej gotowości na Śląsku i w Krakowie

Od poniedziałku na Śląsku i w Krakowie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku z Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na tych terenach podpisał w piątek premier Mateusz Morawiecki. Pierwszy stopień alarmowy obowiązuje od 26 listopada od godz. 00.00 do 15 grudnia do godz. 23.59.

W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podkreślono, że stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania; wprowadzenie stopnia alarmowego „ALFA” ma charakter ogólnego ostrzeżenia. „Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne” - czytamy.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w razie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.

Wprowadza je, zmienia i odwołuje - w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym - premier, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki może wprowadzić je minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.

Prawie dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach 2-14 grudnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i przylegającej do niego hali Spodek - wraz z okolicznym wydzielonym terenem tzw. Strefy Kultury, na którym zbudowano obiekty tymczasowe. Wcześniej - od 26 listopada - odbędą się tzw. posiedzenia przedsesyjne. Miasto spodziewa się, że w szczycie może uczestniczyć około 30 tys. osób.

PAP/ as/