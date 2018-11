Zwolnienia elektroniczne coraz popularniejsze

56 proc. zwolnień jest wystawianych w formie elektronicznej. W Koszalinie i Siedlcach to ponad 75 proc. - poinformował w poniedziałek rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. W sobotę w oddziałach ZUS lekarze będą mogli skorzystać z konsultacji ws. wystawiania e-zwolnień.

Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej, papierowe będą wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii systemu. E-zwolnienie można wystawiać od 1 stycznia 2016 r. Przy wdrażaniu systemu ZUS współpracował m.in. z NFZ i placówkami służby zdrowia, w tym ze szpitalami, a także przychodniami i gabinetami lekarskimi. W związku z wprowadzaniem zwolnień elektronicznych specjalnie dla lekarzy i asystentów medycznych ZUS uruchomił m.in. usługę e-doradcy. Dostępna jest też specjalna infolinia telefoniczna.

Rzecznik ZUS podkreślił, że w piątek lekarze będą mogli skorzystać z pomocy pracowników wszystkich sal obsługi klienta ZUS w kraju do godz. 18. Z kolei w sobotę w godz. 9-13 oddziały ZUS organizują tzw. „Białą Sobotę”.

Lekarze będą mogli skorzystać z konsultacji w zakresie wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Wszyscy ci lekarze, którzy nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, będą mogli tego dnia zarejestrować profil, uzyskać certyfikat ZUS do podpisywania e-ZLA oraz przeszkolić się z wystawiania e-zwolnień - wyjaśniał.

Od początku grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do przeszłości. Obowiązkowe stają się zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA. Mimo że większość lekarzy zostało już przez pracowników ZUS przeszkolonych z obsługi systemu do wystawiania e-zwolnień i wyposażeni zostali we własne profile na Platformie Usług Elektronicznych, to ZUS chce być wsparciem dla świata lekarskiego w dniach przejścia z systemu papierowego na elektroniczny - dodał Andrusiewicz.