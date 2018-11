Na konta rolników trafiło 8,4 mld złotych

1,13 mln rolników otrzymało już zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018 r. - poinformowała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 23 listopada na konta rolników trafiło 8,4 mld zł.

Do końca tygodnia łączna pula wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich za 2018 r. wyniesie ok. 10 mld zł - podała ARiMR w poniedziałkowym komunikacie. „Od 3 grudnia ARiMR rozpocznie przekazywanie pozostałej części należnych rolnikom płatności - dodano.

Jak podano, „zaliczki w wysokości 70 proc. trafiają na konta rolników od 16 października”. Jak przypomina Agencja, w pierwszej kolejności otrzymują je poszkodowani przez tegoroczną suszę czy ASF.

W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 3 grudnia do czerwca 2019 roku - podała Agencja.

ARiMR realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Tempo ich przekazywania na konta rolników jest szybsze niż w latach ubiegłych. To m.in. efekt składania wniosków przez internet, które usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie decyzji. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 769 mln zł - podała ARiMR.