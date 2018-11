Oprocentowanie obligacji detalicznych bez zmian

W grudniowej ofercie obligacji detalicznych, ministerstwo finansów utrzymało oprocentowanie papierów oszczędnościowych na dotychczasowym poziomie – informuje resort finansów.

W grudniu klienci indywidualni będą mogli kupić obligacje na niezmienionych, w stosunku do listopada, warunkach – od 1,50 proc. do 2,70 proc. w przypadku standardowej oferty oraz 2,80 proc. i 3,20 proc. w przypadku obligacji rodzinnych. Grudzień to również ostatni miesiąc na wykorzystanie tegorocznego limitu w ramach Konta IKE-Obligacje. Nasze Konto IKE-Obligacje umożliwia bezpieczne pomnażanie oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze. Oferta jest różnorodna – można nabyć jeden lub kilka rodzajów obligacji, a od uzyskanego w ten sposób zysku nie jest pobierany tzw. podatek Belki – komentuje, cytowany w komunikacie, Piotr Nowak, wiceminister resortu finansów.