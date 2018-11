Niemcy jak zwykle wspierają Rosję

Rząd Niemiec „z wielkim zaniepokojeniem” przyjął do wiadomości konfrontację między Rosją a Ukrainą, „wzywa do powściągliwości i deeskalacji i jest w tej sprawie w kontakcie z obu stronami” - oświadczył w poniedziałek rzecznik niemieckiego rządu Stefen Seibert.

Rzecznik dodał, że rządowi Niemiec nasuwają się „poważne pytania dotyczące przede wszystkim użycia przez stronę rosyjską siły militarnej, dla którego - na podstawie znanych nam dotąd faktów - nie widać żadnego uzasadnienia”.

W niedzielę dwa ukraińskie kutry oraz holownik, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim, zostały ostrzelane, a następnie przejęte przez rosyjskie siły specjalne. Ukraina uznała te działania za akt agresji.

Seibert wezwał obie strony do szybkiego nawiązania dialogu, by wyjaśnić sprawę i zredukować napięcie. Wezwał też Rosję do uwolnienia ukraińskich marynarzy i zajętych jednostek.

Relacjonując wypowiedź rzecznika, agencja dpa odnotowuje, że w poniedziałek w Berlinie spotykają się dyrektorzy polityczni resortów spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Spotkanie było planowane od dawna, ale ma na nim być poruszona także obecna eskalacja napięcia między Rosją a Ukrainą.

Tymczasem francuskie MSZ wezwało Rosję do uwolnienia ukraińskich marynarzy i zwrócenia okrętów ukraińskiej marynarki wojennej, zatrzymanych dzień wcześniej w Cieśninie Kerczeńskiej. Paryż wyraził ubolewanie z powodu użycia siły przez Rosję.

Biorąc pod uwagę naszą wiedzę na temat faktów na tym etapie, nic nie usprawiedliwia użycia siły przez Rosję - oświadczył rzecznik ministerstwa. Wzywamy Rosję do uwolnienia ukraińskich marynarzy i jak najszybszego oddania skonfiskowanych okrętów wojennych - zakomunikowało MSZ Francji.

