Ikea będzie wykonywać meble ze śmieci

Sieć Ikea ma plan na walkę o czyste środowisko - planuje produkować meble ze śmieci.

Ostatecznym celem nowej inicjatywy sieci Ikea jest czystość powietrza w największych miastach - sieć chce to osiągnąć poprzez konstruowanie mebli z materiałów pochodzących z recyklingu odpadów rolniczych. Wszystko po to by rolnicy nie musieli tych odpadów spalać.

Pilotażowy program rozpoczął się już w Indiach, będących poligonem doświadczalnym dla Ikei. To efekt tego, że na początku tego roku Ikea otworzyła w Indiach pierwsze sklepy na początku bieżącego roku i natychmiast zwróciła uwagę na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, będący efektem spalania przez rolników odpadów. Wykonywanie mebli z przetworzonych odpadów rolniczych ma zredukować spalanie, co z czasem ma przełożyć się na wzrost czystości powietrza w Indiach. Z czasem Ikea chce by nowa technologia wspomogła też ideę czystego powietrza w innych, cierpiących z powodu zanieczyszczeń miastach świata.

CNN Money/ as/