Morgan Stanley nie przejmuje się spowolnieniem

Wzrost PKB Polski w 2019 r. spowolni do 3,8 proc. z 5,1 proc. w tym roku - ocenili w poniedziałkowym raporcie analitycy Morgan Stanley (MS). Dodali, że wzrost inflacji bazowej w przyszłym roku nie skłoni RPP do podwyżek stóp proc., które nastąpią dopiero w 2020 r.

Wyższa inflacja w 2019 r. nie wystarczy do podwyżek stóp procentowych. (…) nawet przy przekroczeniu przez inflację poziomu 3 proc. w przyszłym roku wydaje się, że NBP wyklucza podwyżki stóp w 2019 r. Według nas jest całkowicie możliwe, że to nastawianie się zmieni, gdy inflacja będzie kształtować się powyżej 2,5 proc. Obecnie jednak nie wydaje się, by było to prawdopodobne i uważamy, że stopy proc. pozostaną bez zmian przez 2019 r. Prognozujemy podwyżki o 50 pb. (do poziomu 2 proc.) dopiero w 2020 r. (…) Co istotne, nie przewidujemy dużych podwyżek cen prądu dla konsumentów - napisano w raporcie.