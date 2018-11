Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

Główne indeksy GPW zaczęły tydzień od spadków. Wśród spółek z WIG20 najmocniej zniżkowała JSW, a zwyżkom przewodziło CCC - po informacji o możliwej akwizycji. Na szerokim rynku mocno spadały kursy spółek z WIG-Ukraine, silne wzrosty kontynuował zaś Braster

WIG20 na zamknięciu spadł o 0,53 proc. do 2.213,57 pkt. mWIG40 poszedł w dół o 0,89 proc. do 3.848,32 pkt., sWIG80 stracił 0,06 proc. do 10.830,88 pkt., a WIG zniżkował o 0,56 proc. do 56.472,16 pkt.

Dla WIG20 i WIG była to druga zniżkowa sesja z rzędu, zaś mWIG40 i sWIG80 zanotowały pierwsze spadki po trzech dniach wzrostów.

Obroty na GPW wyniosły w poniedziałek ponad 610 mln zł, z czego 464 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej rósł kurs CCC (o 3,7 proc.), który zamknął się na najwyższym poziomie od miesiąca. Odzieżowa spółka poinformowała w sobotę o podpisaniu warunkowej umowę zakupu mniejszościowego (docelowo 30,55 proc.) udziału w luksemburskiej spółce HR Group Holding. CCC szacuje synergie kosztowe po transakcji z HR Group na ponad 10 mln euro rocznie od 2020 roku (łącznie dla obu spółek).

Największy spadek zanotował kurs JSW (o 7,3 proc.), a akcje spółki są najtańsze od połowy października. W poniedziałek zniżkowały także LPP (o 4,1 proc.) oraz Alior (o 2,9 proc.), którego kurs zamknięcia znalazł się najniżej od grudnia 2016 r.

Na szerokim rynku mocno w dół poszły spółki z WIG-Ukraine: Kernel o 4,9 proc., Astarta o 3 proc., Ovostar o 3,5 proc., IMC o 14,2 proc. oraz Agroton o 13,5 proc. Indeks spadł o 5,6 proc.

W niedzielę dwa ukraińskie kutry oraz holownik, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim, zostały ostrzelane, a następnie zajęte przez rosyjskie siły specjalne. Rosja twierdzi, że ukraińskie jednostki naruszyły granicę i wpłynęły na rosyjskie wody terytorialne. MSZ w Moskwie zarzuciło stronie ukraińskiej „prowokację”.

Komisja Europejska wezwała Rosję do zwrotu zatrzymanych przez Rosję w niedzielę okrętów ukraińskiej marynarki wojennej, jak również przekazania Ukrainie zatrzymanych marynarzy. Na prośbę prezydenta Ukrainy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwołał komisję NATO-Ukraina na szczeblu ambasadorów.

Silne zwyżki kontynuował Braster (o 32,7 proc.). Spółka poinformowała w poniedziałek, że podczas poniedziałkowego NWZ akcjonariusze nie głosowali uchwały o emisji ponad 23 mln akcji serii K z powodu braku kworum.

Producent urządzenia do diagnostyki raka piersi poinformował 19 listopada o podpisaniu z chińską firmą Kontrue (Shenzhen) Technology umowy dotyczącej wprowadzania swoich systemów na rynek chiński. Od tego czasu notowania spółki poszły w górę o 132 proc.

Playway wzrósł w poniedziałek o 6,1 proc., choć opublikowane rano wyniki producenta gier za III kwartał były niższe od konsensusu (zysk netto wyniósł 6,9 mln zł, o 22 proc. poniżej oczekiwań).

Inna spółka z branży - CI Games - podała, że planuje wydać około 30,6 mln zł na produkcję gier i działalność wydawniczą do końca trzeciego kwartału 2019 roku. Kurs spadł o 5 proc.

PAP, PAP Biznes, mw