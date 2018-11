Jest plan rozbudowy Kraków Airport na ponad 1 mld zł

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził w poniedziałek tzw. plan generalny (master plan) dla lotniska Kraków Airport na lata 2016-2036. Według dokumentu opracowanego przez zarząd portu zaplanowane inwestycje osiągną wartość ok. 1 mld zł

To wydarzenie ważne z punktu widzenia transportu lotniczego w Polsce, a szczególnie w południowej części kraju. To z jednej strony szansa, a z drugiej zobowiązanie dla władz krakowskiego lotniska, aby je przystosować do rosnącego ruchu lotniczego - zaznaczył minister Adamczyk.

Podkreślił, że zatwierdzony master plan dla Kraków Aiport jest komplementarnym elementem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). To są przedsięwzięcia wzajemnie się uzupełniające - zaznaczył.

Prezes Kraków Aiport Radosław Włoszek mówił, że inwestycje ujęte w planie generalnym, będą realizowane przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wymagają współpracy na każdym etapie ich realizacji, aby zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie krakowskiego lotniska - dodał.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło ponad 5,8 mln pasażerów, a w tym roku będzie to ponad 6 mln osób.

Zatwierdzony właśnie dokument wyznacza kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwudziestu lat. Wartość planowanych inwestycji to około 1 mld zł. Według prognoz rozwój lotniska ma wygenerować 10 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w Małopolsce.

Realizacja zadań opisanych w planie generalnym lotniska została podzielona na etapy. W pierwszej fazie rozbudowy najważniejszą inwestycją będzie budowa nowej drogi startowej. Pas startowy będzie miał 2,8 tys. m długości i 60 m szerokości. Inwestycja jest szacowana na ok. 250 mln zł.

Zarząd lotniska do decyzji środowiskowej przedstawił dwa warianty przebiegu nowej drogi startowej, które zostały opracowane i uszczegółowione. Rekomendowany przez władze portu jest tzw. wariant północny, biegnący prawie równolegle do istniejącego pasa z odchyleniem o ok. 4 stopnie. Tzw. wariant centralny jest alternatywny pod względem oddziaływania na środowisko i przecina obecną drogę startową. W przypadku obydwu opcji zminimalizowano liczbę tzw. przeszkód lotniczych w ich korytarzu. Obecnie trwa procedura administracyjna zmierzająca do uzyskania decyzji środowiskowej.

W pierwszym etapie zaplanowano także rozbudowę terminala pasażerskiego. We wrześniu podpisano umowę z wykonawcą projektu. Projektant przedstawi trzy warianty koncepcji rozbudowy terminalu; po ich analizie podjęta zostanie decyzja o wyborze finalnego rozwiązania.

Na płycie postojowej zwiększona zostanie z 22 do ok. 35 liczba stanowisk dla samolotów kodu C (typu Boeing B73). W zeszłym roku rozpoczął się remont najstarszej (południowo-zachodniej) części płaszczyzny postojowej samolotów, rozbudowywana jest również płaszczyzna w części północnej. Zadania realizowane są etapowo, tak by ograniczyć wpływ prowadzonego remontu na bieżącą obsługę statków powietrznych.

Zgodnie z master planem zostanie zmieniona lokalizacja terminalu cargo, będzie on zbudowany bezpośrednio przy obecnej drodze wojewódzkiej 774. Poprawi to dojazd do niego zwłaszcza samochodom ciężarowym, które nie będą już włączały się w wewnętrzny układ komunikacyjny lotniska przy terminalu pasażerskim.

Zgodnie z założeniami ładunki cargo, jak do tej pory, będą obsługiwane głównie samolotami rejsowymi, a operacje cargo będą stanowiły niewielki odsetek lotów wykonywanych z krakowskiego lotniska.

