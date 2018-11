AccorHotels ogłasza wezwanie na 100 proc. akcji Orbisu

Grupa AccorHotels złożyła dziś do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia Wezwania wraz z jego treścią na nabycie za gotówkę 21.800.593 akcji Orbisu, których obecnie jeszcze nie posiada, stanowiących 47,31 proc. kapitału zakładowego

Wezwanie, po cenie 87,0 zł za akcję, jest bezwarunkowe. Zgodnie z treścią Wezwania, rozpoczęcie zapisów planowane jest na 17 grudnia 2018 r., a zakończenie na 18 stycznia 2019 r. Cena ta oznacza premię w wysokości ok. 20 proc. wobec ceny zamknięcia na sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie Wezwania, ok. 11 proc. premii wobec średniego kursu akcji Orbisu na GPW ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące poprzedzające ogłoszenia Wezwania, oraz ok. 3 proc. premii wobec średniego kursu akcji Orbisu na GPW ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. Przy założeniu, że AccorHotels nabędzie wszystkie akcje Orbisu, których obecnie nie posiada łączna cena za te akcje wyniesie 1.897 mln złotych (442 mln euro).

AccorHotels i Orbis rozpoczęły współpracę 45 lat temu, kiedy to podpisały pierwszą umowę Od roku 2000, AccorHotels jako największy akcjonariusz w pełni wspierał rozwój Orbisu w Polsce, a od 2014 r. także w Europie Środkowej, gdzie Orbis stał się obecnie niekwestionowanym liderem. Proponowana transakcja pozwoli AccorHotels przyspieszyć rozwój Orbisu w regionie. Co więcej, pozwoli ona AccorHotels na dalsze wdrożenie aktywnej polityki zarządzania aktywami - mówi Sebastien Bazin, prezes AccorHotels.

Jak podają przedstawiciele, poprzez transakcję, AccorHotel planuje:

• Umocnić pozycję lidera w Europie Środkowej; • Zwiększyć możliwości zarządzania portfelem aktywów Orbisu, w tym wdrożyć strategię aktywnego zarządzania aktywami, realizowaną od kilku lat przez AccorHotels.

AccorHotels zdecydował się na ogłoszenie wezwania w szczególności w celu rozpoczęcia procesu wycofania akcji Orbisu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Zgodnie z postanowieniami Wezwania, jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania AccorHotels będzie posiadał akcje uprawniające do co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów w Orbisie, AccorHotels zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Orbisu.

Orbis to wiodący operator hotelowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z siedzibą w Polsce. Jest wyłącznym licencjodawcą wszystkich marek AccorHotels w regionie. Do portfela Orbisu należy 128 hoteli (z 21 tys. pokoi) w 16 krajach (Polsce, a także Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech), działających pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Ibis, Ibis Styles oraz Ibis Budget.

AccorHotels to francuska, wiodąca globalna grupa działająca w branży turystycznej i cyfrowy innowator oferujący wyjątkowe doznania w ponad 4600 hotelach, ekskluzywnych ośrodkach wypoczynkowych i rezydencjach, rozsianych w stu krajach na świecie.

Posiada portfel znanych na całym świecie marek hotelarskich, od hoteli luksusowych po ekonomiczne, od ekskluzywnych po marki lifestylowe i o średnim standardzie. Grupa zatrudnia ponad 250.000 pracowników.

Accor SA to spółka notowania na paryskiej giełdzie Euronext (kod ISIN: FR0000120404), jak i na rynku OTC w USA (ticker: ACRFY).

mw