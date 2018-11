Jest zgoda na wyjście Osieckiego z aresztu

Warszawski sąd okręgowy zadecydował, że Piotr Osiecki - były szef Altus TFI oraz Jakub Ryba - członek zarządu Altusa, mogą opuścić areszt za poręczeniem majątkowym. Kaucja za Rybę wynosi milion zł, za Osieckiego - 108 mln zł - czytamy w Business Insider

Warszawski sąd okręgowy rozpatrzył wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu o kolejne trzy miesiące dla Piotra Osieckiego i Jakuba Ryby. Dopuścił możliwość zamiany środka zapobiegawczego na poręczenie majątkowe. Na wpłatę ma 30 dni, jednak pełnomocnik Osieckiego Katarzyna Szwarc zapowiedziała złożenie poręczenia do 29 listopada, kiedy to teoretycznie kończy się tymczasowy areszt.

Prokuratura ma zamiar złożyć zażalenie od decyzji sądu.

Podstawą złożenia wniosku przez prokuratorów była uzasadniona obawa matactwa oraz ocena, że tylko środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy dalszy prawidłowy tok śledztwa - podkreśla rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka.

Na zabezpieczenie dla Osieckiego złożyć miałyby się trzy spółki i ok. 10 osób. Piotr Osieci i Jakub Ryba są jednymi z 20 osób zatrzymanych w sprawie GetBack. Były prezes Altusa został zatrzymany 31 sierpnia i trafił do aresztu, w którym przebywał do dziś.

