EBI ma fundusze na badania i innowacje

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zachęca kraje wschodnioeuropejskie do wnioskowania o więcej finansowania dla badań i innowacji, a nie tylko wykorzystywania funduszy strukturalnych i rolnych, poinformował prezes EBI Werner Hoyer. Podkreślił także, że Polska jest jednym z najlepszych przykładów wykorzystania funduszy EBI.

Powinniśmy przezwyciężyć jeden błąd, który robimy zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie Europy - że trzeba wybierać między innowacyjnością a spójnością. Myślę, że szczególnie w regionach polityki spójności powinniśmy pozwolić na wielki krok naprzód. Tu możemy się uczyć na bazie programów rozwojowych, realizowanych na przykład w Afryce - powiedział Hoyer podczas EBI Media Days w Luksemburgu.

Więc uważam, że regiony Europy, które teraz odstają powinny wykonać ‘żabi skok’ do najnowszych technologii. Możemy więc tylko zachęcać kraje wschodnioeuropejskie do wnioskowania o więcej finansowania dla badań i innowacji, a nie tylko wykorzystywania funduszy strukturalnych i rolnych. To nie jest droga do szybkiego nadążenia za pozostałymi - dodał prezes EBI.