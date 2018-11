Pożyczamy więcej pieniędzy na mieszkania

Wartość BIK Indeksu – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, wyniosła w kwietniu 2017 r. +6,5 proc., co oznacza że we wspomnianym miesiącu - w przeliczeniu na dzień roboczy - banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 6,5 proc. w porównaniu z kwietniem 2016 r. - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).