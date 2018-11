70 proc. seniorów korzysta z bankowości elektronicznej

W grupie wiekowej 55-75 lat 85 proc. badanych korzysta z poczty e-mail, 70 proc. z bankowości elektronicznej, a 65 proc. porównuje ceny produktów w sieci - wynika z raportu Kantar i fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Według raportu „Świat na miarę wieku. Potencjał konsumencki pokolenia 55+”, prezentowanego na IV Kongresie Gospodarki Senioralnej, Polacy w wieku 55-75 lat są aktywni w sieci, a obok maila internet jest dla nich przede wszystkim narzędziem zakupowym i służącym do obsługi usług finansowych.

Jak wynika z raportu, 63 proc. „młodszych seniorów” robi zakupy w sieci, a 62 proc. poszukuje informacji o markach i produktach. Inne sieciowe usługi są już mniej popularne: bilety w sieci rezerwuje jedna trzecia badanych; podobny odsetek kupuje lub sprzedaje na aukcjach internetowych; 22 proc. doładowuje telefon komórkowy, a 21 proc. gra w gry komputerowe. Raport nie podaje informacji, jaki odsetek korzysta z portali społecznościowych.

Według raportu na przestrzeni ostatniej dekady zachowania osób starszych zmieniają się, gdyż wchodzące w wiek senioralny nowe roczniki nie porzucają wcześniejszych przyzwyczajeń. W związku z tym wcześniej niż np. seniorzy jeszcze 10 lat temu chodzą do restauracji czy barów, robią zakupy w centrach handlowo-rozrywkowych czy korzystają z oferty kulturalnej.

Według raportu, Polska starzeje się najszybciej w Europie. W 2018 r. liczba osób w wieku 60 lat wyniosła 9 mln 390 tys. czyli 24 proc. społeczeństwa. W roku 2050 będzie to już 13 mln 700 tys., czyli 40 proc. społeczeństwa.

Jak zauważył obecny na Kongresie Gospodarki Senioralnej minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński starzenie się polskiego społeczeństwa oznacza wiele wyzwań, ale także szanse.

Potrzeby osób starszych zaczynają tworzyć coś co się określa mianem srebrnej gospodarki i my chcielibyśmy również poprzez program [Dostępność plus] tego typu działania pobudzić. To jest również szansa na nowe produkty, na nowe usługi. Mamy już tego pozytywne przykłady – podkreślił, wymieniając sektor telekomunikacyjny, który oferuje telefony z większymi klawiszami i łatwą obsługą, czy usługę zakupów online, która może także - jak ocenił - zwiększyć bezpieczeństwo seniorów.