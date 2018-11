Polityka Energetyczna Polski dobra dla branży

Polski Komitet Energii Elektrycznej z zadowoleniem przyjmuje ambitną propozycję Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku ze strony Ministerstwa Energii w kontekście długoterminowej strategii UE w sprawie ograniczania emisji – poinformowała organizacja zrzeszająca branżę energetyczną w komunikacie.

PKEE zwraca uwagę, że Polityka Energetyczna Polski dobrze przystaje do długoterminowej polityki klimatyczno-energetycznej UE i jednocześnie jest krokiem naprzód dla kraju, który jest uzależniony od paliw kopalnych.

PKEE popiera szybką dywersyfikację i rozwój wytwarzania energii ze źródeł niskoemisyjnych, co doprowadzi do ograniczenia emisji CO2 w sektorze elektroenergetyki o 50% do 2040 roku oraz ograniczenie udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do około 60% w 2030 roku. Produkcja energii elektrycznej z węgla spadnie znacząco z 130 TWh w 2020 roku do 75 TWh w 2040 roku – czytamy w komunikacie.