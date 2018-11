Polacy jedzą coraz zdrowiej

Na przestrzeni ostatnich lat, dieta Polaków staje się coraz zdrowsza i bardziej urozmaicona, co przyczynia się również do zmiany struktury spożycia mięsa.

Z badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy wynika, że w 2017 r. roczna konsumpcja mięsa drobiowego wyniosła ok. 30 kg na mieszkańca i była wyższa o ponad 18 proc. niż w 2011 r. Ponadto, Polacy spożywają więcej mięsa drobiowego niż przeciętnie mieszkaniec UE, gdzie konsumpcja kształtuje się na poziomie 26,5 kg rocznie.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Biostat na zlecenie SuperDrob podaje kolejną ważna informację: już dwie trzecie Polaków wybiera drób. Decyzję taką podejmują, kierując się przede wszystkim jego korzystnymi walorami zdrowotnymi, na tle innych mięs.

Pytani o najzdrowszy ich zdaniem rodzaj mięsa, respondenci najczęściej wskazywali indyka (41 proc.), kurczaka (31 proc.) oraz wołowinę (24 proc.). Kurczak w rankingu najzdrowszych mięs wygrywa wśród mężczyzn (35 proc. wskazań) oraz wśród najmłodszej grupy odbiorców w wieku 18-29 lat (38 proc. odpowiedzi).

Na wzrastające spożycie mięsa drobiowego, w tym mięsa z kurczaka, ma wpływ wiele czynników: bogaty asortyment, łatwość przygotowania mięsa drobiowego, konkurencyjne ceny drobiu w porównaniu do mięsa czerwonego, a przede wszystkim walory zdrowotne drobiu – niska zawartość tłuszczu, niska wartość energetyczna, lekkostrawność. Jednak to, co warto docenić, to rosnąca świadomość Polaków w zakresie zdrowego odżywiania – komentuje dr inż. Beata Przygoda z Instytutu Żywności i Żywienia.

Wśród konsumentów wybierających kurczaka, główną motywację zakupową stanowią szybkość i prostota przyrządzenia (40 proc.) oraz kwestie zdrowotne (1/4 wskazań). Polacy dużą wagę przywiązują również do innych kwestii kojarzonych ze zdrowiem. Pytani o najważniejsze powody wyboru kurczaka, wskazują na datę przydatności do spożycia (42 proc.), brak antybiotyków w chowie (22 proc.) oraz surowców GMO w paszy (16 proc.). Istotne jest dla nich również polskie pochodzenie mięsa – na tę cechę wskazał blisko co szósty badany. Co ciekawe, niemal trzy czwarte badanych konsumentów, którzy zadeklarowali spożywanie mięsa kurczaka najczęściej wybiera filet/pierś kurczaka. W najmłodszej grupie wiekowej – 18-29 lat – takiego wyboru dokonuje ponad 90 proc. respondentów.