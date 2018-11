Włochy również przeciw Paktowi ws. Migracji

Szef MSW Włoch, wicepremier Matteo Salvini oświadczył we wtorek, że jest przeciwny Światowemu Paktowi ws. Migracji. Zapowiedział, że będzie o tym rozmawiał ze swym koalicjantem z Ruchu Pięciu Gwiazd.

Salvini, przywódca prawicowej Ligi, który realizuje zaostrzoną politykę migracyjną, oświadczył na konferencji prasowej w parlamencie w Rzymie: „Jestem absolutnie przeciwny globalnemu paktowi” w sprawie migracji.

Przedyskutujemy to z sojusznikami z Ruchu Pięciu Gwiazd, ale ja nie widzę powodu do tego, by delegować instytucje ponadnarodowe do podejmowania decyzji, które należą do poszczególnych państw, nie widzę powodu do tego, by zrównać tak zwanych migrantów ekonomicznych z uchodźcami politycznymi - stwierdził szef MSW.