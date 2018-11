Dobra energia od Tauronu dla szpitali

Siedem niezwykłych bajek czytanych przez pracowników Grupy TAURON trafi tuż przed Bożym Narodzeniem do chorych dzieci. Audiobooki zostaną wydane w ramach akcji, którą firma prowadzi w województwach dolnośląskim, małopolskim i śląskim - czytamy w komunikacie.

Na co dzień górnicy, elektromonterzy, finansiści, energetycy, specjaliści do spraw oferty i obsługi klienta, usiedli obok siebie w radiowym studiu by wcielić się w role lektorów opowiadających dzieciom mądre i zabawne historie.

Czytane bez aktorskiego doświadczenia, ale prosto z serca i z niezwykłym zaangażowaniem opowiadania, w których warto walczyć o marzenia, zostaną jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia wydane w formie audiobooka i przekazane dzieciom ze szpitali i hospicjów z terenu dystrybucyjnego Grupy. Energia dobrych słów to kolejny projekt TAURONA z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

A wszystko po to by w czasie Świat Bożego Narodzenia dodawać otuchy tym, którzy pomocy potrzebują najbardziej - chorym dzieciom i ich rodzinom.

Dzieci to nasza przyszłość, stad tak wiele projektów w TAURONIE adresowanych jest właśnie do nich. Wierzymy w ich prawdziwą, niewymuszoną radość i mamy nadzieję, że dzięki czytanym przez nas bajkom z ich twarzy nie będzie znikał uśmiech.– mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – TAURON to firma odpowiedzialna społecznie. Jesteśmy stąd, tu działamy oraz dzielimy się owocami naszej pracy – dodaje.

Co zabrać z sobą na majówkę, dlaczego nie trzeba bać się nocnych potworów i kto stoi za psikusami robionymi Świętemu Mikołajowi, to tylko niektóre z magicznych historii przeczytanych przez pracowników w ramach płynącej prosto z serca energii dobrych słów. Wszystkie bajki zostały starannie dobrane. Mają uczyć i bawić, a przede wszystkim, przenosić dzieci w świat niezwykłych przygód.

Partnerem akcji jest Polskie Radio Katowice. Już w grudniu na stronie internetowej rozgłośni zostanie ogłoszony konkurs, w którym każdy z słuchaczy będzie mógł podzielić się swoją energią dobrych słów, w zamian za co, otrzyma od Radia płytę z bajkami.

TAURON prowadzi szereg inicjatyw w obszarze CSR. Wszystkie one są spójne ze Strategią zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, która wytycza główne kierunki i cele w tym zakresie. Od 2014 r. TAURON Polska Energia jest notowany w zestawieniu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

